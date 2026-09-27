La alcaldesa Inés Rey y la atleta paralímpica Adiaratou Iglesias, homenajeada en la Carrera de la Mujer de este 2026 Cedida

La marea rosa vuelve a teñir A Coruña: cerca de 7.000 personas participan en la Carrera de la Mujer

Una nueva edición de la Carrera de la Mujer reunió este domingo a cerca de 7.000 mujeres, volviendo a teñir de rosa las calles de A Coruña en una de las citas deportivas y sociales más multitudinarias del calendario de la ciudad.

La alcaldesa, Inés Rey, fue la encargada de dar la salida a la prueba, acompañada por el concejal de Deportes, Manuel Vázquez. La concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, participó también en la entrega de premios. La carrera arrancó a las 10:00 horas desde la avenida de Buenos Aires, en las inmediaciones del Complejo Deportivo de Riazor. Andrea Díaz Iglesias fue la primera en completar el recorrido, con un tiempo de 25:05, seguida por Noa Mirantes y Nerea Sánchez, en segunda y tercera posición, respectivamente.

Las participantes completaron un recorrido de 6,3 kilómetros por las calles de la ciudad, arropadas por el público a lo largo del trazado y en un ambiente festivo que volvió a dejar una de las imágenes más características de esta cita: miles de mujeres avanzando juntas en una gran Marea Rosa.

"A Coruña volvió a demostrar hoy su compromiso con la igualdad con una imagen, la de miles de mujeres de diferentes generaciones compartiendo nuestras calles, que representa también la voluntad de una ciudad que avanza con sus mujeres", señaló Rey.

La alcaldesa puso también en valor la consolidación de la Carrera de la Mujer como una cita que trasciende el ámbito estrictamente deportivo y que «representa deporte y hábitos de vida saludables, pero también visibilidad, reivindicación y solidaridad para seguir avanzando hacia una igualdad plena y efectiva».

Deporte, igualdad y compromiso social

La edición de este año volvió a combinar la práctica deportiva con la sensibilización en torno a diferentes realidades que afectan a las mujeres. La prueba mantuvo su compromiso con la lucha contra la violencia machista, con la presencia del 016 en los dorsales, así como con la prevención, sensibilización e investigación en torno al cáncer de mama y con la visibilización del cáncer de mama metastásico.

La dimensión social y solidaria también tuvo un papel destacado, con la implicación de entidades e iniciativas como ACNUR, ACADAR, Semilla para el Cambio, Auga Dragon Boat y Bolboretas Coruña.

En esta edición, la organización destina íntegramente a ACADAR la recaudación obtenida a través de los dorsales solidarios y realiza también una aportación de 1.200 euros a Semilla para el Cambio para apoyar sus programas de empleabilidad y autonomía económica de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Homenaje a Adiaratou Iglesias

Uno de los momentos destacados de la jornada fue el homenaje a la atleta paralímpica gallega y colaboradora de ACNUR Adiaratou Iglesias, que tuvo lugar en la salida de la prueba.

Campeona paralímpica de los 100 metros y medalla de plata en los 400 metros en los Juegos de Tokio 2020, Iglesias fue una de las protagonistas de esta edición, en la que también se dio visibilidad al documental Adi, hija de la luz, impulsado por ACNUR y centrado en su historia.

Rey destacó el valor de contar con referentes femeninos en el deporte, especialmente para las generaciones más jóvenes, y puso a Adiaratou como ejemplo "para que las niñas crezcan sabiendo que no hay espacios que no sean para ellas y que pueden llegar tan lejos como se propongan".

La llegada de las participantes a meta puso el cierre a una mañana en la que deporte, igualdad y solidaridad volvieron a ir de la mano y en la que miles de mujeres hicieron de las calles de A Coruña una gran Marea Rosa.