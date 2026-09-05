El Concello de A Coruña cambia el modelo de gestión de las Escolas Deportivas Municipais

Empieza un nuevo curso en las Escolas Deportivas Municipais de A Coruña y lo hace con un nuevo modelo de gestión. Este, según indica el Concello, está orientado a modernizar el servicio permitiendo digitalizar procesos y mejorar la atención a las personas usuarias. Además, entre las novedades de este año se aumenta la oferta deportiva.

Finalizado el anterior contrato y antes de tramitar la nueva licitación, EMVSA fue el órgano encargado de las Escolas Deportivas Municipais.

Ahora, la empresa Salzillo Servicios Integrales es la nueva adjudicataria y asumirá tanto la prestación del servicio como el nuevo modelo de gestión.

Novedades

Una de las principales novedades será en materia de digitalización de los procesos de matrícula y renovación, el control digital de la asistencia y un seguimiento más detallado de la ocupación de los grupos y de las listas de espera.

Estos datos permitirán conocer mejor el funcionamiento de las actividades y facilitar la toma de decisiones sobre la programación en base a la demanda.

Además, habrá nuevas actividades piloto y jornadas de puertas abiertas.

El objetivo es conocer su aceptación entre la ciudadanía antes de su posible incorporación.

Entre las actividades valoradas están deportes urbanos y acuáticos, iniciativas destinadas a familias y programas específicos para personas mayores y con discapacidad.

A todo ello se suman nuevas encuestas de satisfacción, indicadores de ocupación y asistencia, informes periódicos y herramientas digitales de seguimiento.

La alcaldesa, Inés Rey, apuntó al respecto que "queremos aprovechar esta nueva etapa para modernizar las Escolas Deportivas Municipais y ofrecer un servicio cada vez más adaptado a lo que demandan las familias y las personas usuarias".