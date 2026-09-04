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Abiertas las inscripciones para la Carrera ENKI de A Coruña: se podrá elegir la hora de salida
La XIII edición de esta prueba inclusiva y solidaria se celebrará el 17 de octubre con seis turnos diferentes entre las 14:00 y las 17:45 horas
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Ya están abiertas las inscripciones para una de las citas deportivas más inclusivas del calendario coruñés. La Carrera ENKI celebrará el próximo 17 de octubre su XIII edición en A Coruña y este año incorpora una novedad para facilitar la participación: cada corredor podrá elegir su horario de salida durante el proceso de inscripción, siempre que queden plazas disponibles.
Las inscripciones se han abierto este viernes, 4 de septiembre, y pueden realizarse online a través de la web de la Fundación ENKI y de forma presencial en la sección de deportes de El Corte Inglés.
La organización ha habilitado seis franjas de salida, que se irán completando a medida que se agoten los dorsales disponibles. Los participantes podrán escoger entre las 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00 y 17:45 horas.
La medida busca facilitar la asistencia de familias, grupos y personas que se desplacen desde otros puntos de Galicia, permitiéndoles organizar con mayor facilidad su participación en la prueba.
La Carrera ENKI mantiene su carácter de prueba no competitiva y abierta a todos los públicos, con el objetivo de reunir a personas con y sin discapacidad en torno al deporte y el ocio compartido. La cita volverá a contar con su característica carrera de obstáculos inclusiva, diseñada para que la participación sea segura, accesible y, sobre todo, divertida.
A medida que se acerque el 17 de octubre, la Fundación ENKI irá desvelando más detalles sobre el recorrido y las actividades que acompañarán a la carrera. Como en anteriores ediciones, la jornada se completará con dinamización, actividades y reconocimientos para los participantes.