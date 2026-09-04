Abiertas las inscripciones para la Carrera ENKI de A Coruña: se podrá elegir la hora de salida

Ya están abiertas las inscripciones para una de las citas deportivas más inclusivas del calendario coruñés. La Carrera ENKI celebrará el próximo 17 de octubre su XIII edición en A Coruña y este año incorpora una novedad para facilitar la participación: cada corredor podrá elegir su horario de salida durante el proceso de inscripción, siempre que queden plazas disponibles.

Las inscripciones se han abierto este viernes, 4 de septiembre, y pueden realizarse online a través de la web de la Fundación ENKI y de forma presencial en la sección de deportes de El Corte Inglés.

La organización ha habilitado seis franjas de salida, que se irán completando a medida que se agoten los dorsales disponibles. Los participantes podrán escoger entre las 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00 y 17:45 horas.

La medida busca facilitar la asistencia de familias, grupos y personas que se desplacen desde otros puntos de Galicia, permitiéndoles organizar con mayor facilidad su participación en la prueba.

La Carrera ENKI mantiene su carácter de prueba no competitiva y abierta a todos los públicos, con el objetivo de reunir a personas con y sin discapacidad en torno al deporte y el ocio compartido. La cita volverá a contar con su característica carrera de obstáculos inclusiva, diseñada para que la participación sea segura, accesible y, sobre todo, divertida.

A medida que se acerque el 17 de octubre, la Fundación ENKI irá desvelando más detalles sobre el recorrido y las actividades que acompañarán a la carrera. Como en anteriores ediciones, la jornada se completará con dinamización, actividades y reconocimientos para los participantes.