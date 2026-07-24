Más de 130 deportistas se dan cita este sábado en el V Xacobeo Padel Tour en Sigüeiro (A Coruña)

El Club de pádel Cross Pádel Sigüeiro está celebrando esta semana la segunda prueba del circuito Xacobeo Pádel Tour donde se dan cita más de 130 parejas de jugadores con un gran ambiente en las instalaciones del club disfrutando de emocionantes partidos.

Este próximo sábado, 25 de julio, durante todo el día se disputarán los partidos de semifinales y las finales de las diferentes categorías del torneo que acabarán a las 20:00 horas con la entrega de premios, sorteos, música y degustaciones gastronómicas de productos gallegos en colaboración con marcas patrocinadoras del circuito como la Fabulosa o Quesería Bama.

El director del Club Cross Pádel Sigüeiro, Carlos Grela, destacó el buen ambiente que ha tenido el club durante toda la semana incluso hasta altas horas de la noche debido al gran número de partidos a disputar y la duración de los mismos con una reñida competencia entre los oponentes. Para Cross Pádel Sigüeiro es un placer formar parte de este circuito de pádel y poder celebrar con todos nuestros clientes el décimo aniversario del Club con este evento.

El circuito este domingo se traslada A Pobra do Caramiñal, al Club Punto Pelota en la playa de Cabío, donde se celebrarán las diferentes pruebas profesionales. Este domingo 26 de julio comenzarán con el Máster masculino del Mercado de la Galiciana que recibirá a algunos de los mejores jugadores gallegos y donde la pareja formada por Pio y Borja Iribarren defenderán el título conseguido en la pasada edición.

El 2 de agosto será el Máster Femenino Coruña The Styles Outlets que se celebrará en su primera edición como la principal novedad de la V edición del circuito Xacobeo Pádel Tour y donde participarán las mejores jugadoras gallegas con nombres como las campeonas gallegas Vanesa Alonso y Alicia Seijas o Marta Rodríguez Mallo.

Y el 9 de agosto se cerrará el periplo del circuito por la comarca del Barbanza con un partido de exhibición de jugadores del circuito Premier Pádel Tour y una gran fiesta final en la de Gus Beach Club con música, degustación de ternera gallega y muchas sorpresas más para los asistentes.