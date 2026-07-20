La III Travesía Costa Portosín 2026 reunió a más de 130 nadadores este domingo

La playa de Coira, en Portosín, fue escenario este domingo de la III Travesía Costa Portosín 2026, una cita ya consolidada dentro del calendario gallego de natación en aguas abiertas que reunió a más de 130 nadadores y nadadoras procedentes de distintos puntos de Galicia y otras comunidades.

La competición, integrada en el Circuito Travesía Costa, contó con dos recorridos competitivos de 3.000 y 1.500 metros, permitiendo la participación tanto de deportistas experimentados como de aficionados a esta modalidad.

En la prueba reina de 3.000 metros, Manuel Souto se alzó con la victoria en categoría masculina tras completar el recorrido en 39 minutos y 38 segundos, seguido de Hugo López (39:59) y Álvaro Gómez (42:55). En categoría femenina, el triunfo fue para Gabriela Tortosa, con un tiempo de 48:51, por delante de Catherine Passarello (52:24) y Nayara González (53:13).

En la distancia de 1.500 metros, el vencedor masculino fue Iván Fernández, que cruzó la meta en 19:34, mientras que Zaida Guerra se impuso en la clasificación femenina con un registro de 21:51. Completaron el podio masculino Rubén Baldomar y Alberto González, mientras que Irene Santomé y Valentina Capelli hicieron lo propio en la categoría femenina.

La jornada transcurrió con normalidad gracias al trabajo coordinado de la organización, el dispositivo de seguridad, el voluntariado y los servicios de emergencia, que garantizaron el correcto desarrollo de la prueba.

Desde la organización agradecieron la implicación del Concello de Porto do Son, patrocinadores, colaboradores, voluntarios y personal sanitario, cuyo trabajo hizo posible la celebración del evento con todas las garantías.

Con esta tercera edición, la Travesía Costa Portosín continúa consolidándose como una de las pruebas de referencia de la natación en aguas abiertas en Galicia, combinando competición, promoción del deporte y la puesta en valor del entorno natural de la ría de Muros-Noia.

La próxima cita del Circuito Travesía Costa tendrá lugar el domingo 26 de julio en Oleiros (A Coruña), donde continuará un calendario que apuesta por fomentar el deporte, el turismo activo y el respeto por el medio marino.