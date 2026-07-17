A Coruña acogerá el Foro Receita Deportiva para impulsar la prescripción de ejercicio físico en la sanidad pública

El Espazo Avenida ABANCA acogerá el próximo 21 de julio el Foro Receita Deportiva, una iniciativa financiada por el Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) que busca conectar de forma "real, segura y eficiente" el sistema sanitario público con los recursos deportivos de Galicia.

La jornada comenzará a las 10:40 horas con la recepción de asistentes. A las 11:00 horas tendrá lugar la apertura institucional, en la que participarán Pedro Iglesias, presidente del Clúster da Industria do Deporte e o Benestar de Galicia, y Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes.

A continuación, a las 11:15 horas, Carla da Silva, directora de proyectos del Clúster, presentará los resultados del taller de diseño de la prueba piloto de Receita Deportiva.

El encuentro pretende situar el ejercicio físico como una herramienta fundamental para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades mediante una mayor integración de su prescripción en el sistema sanitario.

El principal atractivo del foro será la conferencia de Mikel Izquierdo, catedrático de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), investigador principal del grupo EFIT en Navarrabiomed y asesor del Consorcio de Envejecimiento Saludable de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, ha liderado numerosos proyectos europeos y es autor de más de 450 publicaciones científicas sobre ejercicio, envejecimiento, fragilidad y calidad de vida.

Ejercicio físico como herramienta terapéutica

Bajo el título “Longevidade funcional e prescrición de exercicio físico: por que vivir máis non é suficiente e como o exercicio se converte en medicamento”, analizará los beneficios medibles de la prescripción médica de ejercicio físico y su integración en los sistemas de salud para convertir la actividad física en un elemento clave de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.

Tras la ponencia, a las 12:15 horas se celebrará la mesa redonda “Exercicio físico e saúde: unha conversa compartida”, moderada por Jacobo López, de Centros .activ.

En ella participarán Roberto García, secretario xeral para o Deporte; Manuel Giráldez, director médico en Galibárica y director de la Cátedra AECC-UDC Ejercicio contra o Cancro; Sole Tohux, de AD Bolboretas A Coruña; y Óscar García, decano de la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de la Universidade de Vigo.

El foro concluirá a las 12:45 horas con una intervención de Pedro Iglesias y finalizará a las 13:00 horas con un aperitivo en Copacabana.