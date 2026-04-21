ENKI supera los 150 préstamos de material deportivo adaptado en A Coruña

La Fundación ENKI, que promueve la inclusión a través del ocio y el deporte, ha logrado que más de 200 personas y sus familias accedan a material deportivo para poder acercarse al deporte adaptado.

A través de su programa de préstamo de material deportivo adaptado, la entidad facilita que quienes no encuentran oportunidades en su entorno puedan probar, aprender y entrenar con seguridad y continuidad. "Sabemos que ese es el primer paso para engancharse al deporte, adquirir autonomía y, en algunos casos que conocemos, dar el salto a la competición", asegura la directora de la Fundación ENKI, Carmen Touza.

Desde 2023, año en el que la Fundación comenzó su registro oficial de préstamos, se han realizado un total de 229 préstamos. Solo en 2025, se realizaron 150, lo que supone un crecimiento del 400% respecto a 2024. "Estos datos solo nos reafirman en que existía una falta de equipamiento para permitir a las personas con discapacidad poder disfrutar del deporte", explica Carmen Touza. "En ENKI sabemos que la iniciación deportiva es mucho más que empezar a practicar un deporte: es abrir una puerta a la participación social", ha destacado, y "con el material adecuado, el deporte deja de ser un 'imposible' y se convierte en una experiencia alcanzable", ha continuado.

Esta iniciativa, que es totalmente gratuita, es posible gracias a la recaudación de la carrera Enki y los colaboradores públicos/privados. Su dimensión transformadora de la iniciación deportiva traspasa las fronteras gallegas, con préstamos a nivel nacional. "Necesitamos que más gente conozca nuestro banco de préstamos para que puedan disponer de nuestros materiales deportivos y acompañamiento para poder disfrutar de la actividad deportiva", ha insistido la directora de la Fundación.

Desde la Fundación ENKI animan a las personas con discapacidad y sus familias o entorno cercano a contarles sus historias y necesidades, tanto a través de su futura sede de atención y préstamo en O Parrote como a través de email info@enkiproyecto.com o a través de tfno 881243819.

Historias que nacen con un primer préstamo

La deportista extremeña Maribel Toro, campeona de España se desplazó hasta A Coruña al no encontrar opciones para practicar deporte adaptado en su entorno. Su visita a la ciudad herculina concluyó con el préstamo de una handbike, que le permitió retomar la competición tras su diagnóstico de esclerosis múltiple, y decidirse a comprar su propia handbike. "A día de hoy se plantea participar en campeonatos del mundo", cuentan desde la entidad. Por su parte, para dos hermanos canarios con discapacidad conocer a la Fundación ENKI les animó a solicitar el material para participar en la Copa de España – Gran Premio Cabildo de Gran Canaria (Las Palmas).

En Galicia también tenemos ejemplos. Una familia pontevedresa fue beneficiaria del programa de préstamo durante dos años y hoy ya cuentan con su propio material: hablamos de "Yo corro con Lúa" que participa en competiciones deportivas, junto con su hija con su propio carrito de running. Otro ejemplo es la entidad Marines con la que se lleva a cabo una colaboración recurrente en la que se les cede carros de running y triciclos que pueden verse habitualmente por el paseo marítimo de A Coruña.

"Estos son varios ejemplos de los cientos de historias que podemos contar, pero queremos seguir sumando, porque nuestro banco de préstamo, además de permitir probar antes de comprar, promueve una iniciación a la práctica deportiva segura y adaptada a cada necesidad", concluye Touza.