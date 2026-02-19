Abierto el plazo de ayudas para el deporte solidario y la cultura inclusiva en A Coruña

El @club.eiris formó parte de la XI Convocatoria del programa Deporte Solidario e Inclusivo de la Fundación Emalcsa @fundemalcsa

El plazo para presentar proyectos a las nuevas convocatorias municipales de apoyo social ya está abierto en A Coruña. Se trata de la XIII edición del programa de "Deporte solidario e inclusivo" y la XI convocatoria centrada en "Cultura accesible e inclusiva", dos iniciativas impulsadas por el Concello a través de la Fundación Emalcsa.

Tras la aprobación de las bases por parte de la Xunta de Goberno Local y su publicación oficial, las entidades sin ánimo de lucro de la ciudad pueden concurrir a estas ayudas correspondientes al periodo 2025-2026. El objetivo es respaldar proyectos que fomenten la inclusión social utilizando como herramientas el deporte y la cultura.

Una apuesta consolidada por la inclusión

Con más de una década de trayectoria, ambas líneas de ayudas se han convertido en un referente local. La alcaldesa, Inés Rey, destacó que estos programas permiten avanzar hacia una ciudad más igualitaria, en la que nadie quede excluido del acceso a actividades deportivas o culturales.

La convocatoria de deporte inclusivo busca apoyar iniciativas que utilicen la actividad física como vía de integración. Está dirigida especialmente a colectivos en situación de vulnerabilidad, personas con diversidad funcional o en riesgo de exclusión.

Los proyectos deberán demostrar un impacto real en la mejora de la calidad de vida de las personas participantes, fomentando valores como la convivencia, el trabajo en equipo y la superación personal.

Cultura sin barreras

Por su parte, la línea de cultura accesible tiene como finalidad eliminar obstáculos, ya sean físicos, sensoriales o sociales, para garantizar que todas las personas puedan disfrutar y participar en la vida cultural.

Se valorarán especialmente propuestas que impulsen la creación artística inclusiva, adapten contenidos o faciliten el acceso a espacios culturales a colectivos habitualmente menos representados.

Requisitos para participar

Las ayudas están dirigidas exclusivamente a entidades privadas sin ánimo de lucro con sede en A Coruña e inscritas en el registro municipal correspondiente. Además, deberán:

Estar al día en sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social

Cumplir la normativa vigente en igualdad y protección de menores

Presentar proyectos viables, con objetivos claros y capacidad de ejecución

Las solicitudes serán evaluadas en régimen de concurrencia competitiva por una comisión técnica que analizará aspectos como el impacto social, la innovación, la accesibilidad y la viabilidad de las propuestas.