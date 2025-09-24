A Coruña acoge este domingo la última prueba de Travesía Costa 2025.

A Coruña acoge el próximo domingo la última prueba de Travesía Costa Duacode 2025. Más de 250 participarán en este evento que contará con tres distancias: 10.000, 5.000 y 1.000 metros, que los nadadores y nadadoras recorrerán en aguas abiertas.

La sexta y última prueba del circuito ha sido presentada este miércoles de la mano del concejal de Deportes de A Coruña, Manuel Vázquez, y miembros de la organización. Y es que tras el éxito de Oleiros, Portosín, Sisargas-Malpica, Fisterra y O Ézaro, Travesía Costa llega ahora a A Coruña.

El circuito recupera la distancia de 10.000 metros, que no se nadaba desde el 2021. Además, se añade una distancia de 1.000 metros, que se nadará íntegramente en la zona de O Parrote, con salida a las 13:00 horas. La distancia 10.000 metros saldrá de la playa del Matadero a las 9:00 horas y la de 5.000 metros, desde la de San Amaro a las 11:15 horas.

La clasificación de las diferentes categorías y distancias del circuito está todavía por decidir. Los nadadores y nadadoras que optan a estos galardones han confirmado su participación en esta prueba, por lo que se prevé una competición interesante, según avanzan desde la organización.

Un final de circuito que será una fiesta de la natación en aguas abiertas y el cierre de un verano lleno de travesías a nado.