Más de 6.000 inscritos para la Carrera ENKI en A Coruña: ya es posible anotarse presencialmente

ENKI ha abierto las inscripciones presenciales para la carrera que se celebrará el próximo 18 de octubre en A Coruña. Así, las personas interesadas en participar en este divertido evento solidario pueden anotarse tanto a través de la web como de forma presencial en El Corte Inglés de Ramón y Cajal.

La entidad tiene como objetivo llegar un año más a los 15.000 inscritos en este divertido evento solidario e inclusivo. Así, será posible anotarse en la prueba hasta el 17 de octubre a las 21:00 horas o bien hasta que se terminen las plazas: el año pasado cerró inscripciones tres días antes del evento.

El coste de inscripción es de 6 euros para menores de 10 años o personas con discapacidad y de 8 euros el general. La recaudación íntegra de la venta de dorsales, que en otras ediciones se terminó una semana después de ponerse a la venta, se destinará a proyectos sociales de los usuarios de las entidades sociales que participan.

Éxito de la edición 2024

La ciudad herculina fue el 19 de octubre de 2024 una auténtica fiesta para las personas que se animaron a superar los obstáculos de la Carrera ENKI, que reunió a más de 33 entidades sociales que representan a 1.168 personas con diversidad funcional. El 17,5% de los participantes, además, eran personas con diversidad funcional.

La carrera no es solo un evento deportivo, sino también una fiesta para toda la familia en la que los más pequeños jugaron un papel protagonista. El 46% de los corredores tenían menos de 10 años y ENKI contó con la participación de 22 colegios de la provincia con 2.388 jóvenes corredores.

La prueba recaudó 96.752 euros para la compra de material deportivo adaptado para un banco de préstamo gratuito, que beneficiará a más de 300 personas con diversidad funcional. El dinero también servirá para organizar 20 actividades de ocio inclusivo, duplicando el número de propuestas del año anterior.