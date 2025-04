El partido de fútbol de la polémica en Galicia entre Lalín y Ribeira acaba en aplazamiento

El fútbol es lo más importante de lo menos importante. Eso, al menos, es lo que se desprende de un comportamiento social que puede encajarse en esta frase de Arrigo Sacchi que se atribuye también a Valdano.

Xunta de Galicia Este pueblo de Galicia es la catedral del cocido: una joya culinaria para los días más fríos

Galicia no fue ajena a los temporales en los últimos meses y eso obligó a suspender diferentes partidos, que se recuperan en las fechas festivas o por acuerdo entre los clubes entre semana.

El Lalín y el Cidade de Ribeira han protagonizado un duelo de comunicados en redes sociales que se ha solventado de una forma imprevista: el aplazamiento del partido.

Los dos equipos quieren ascender desde la máxima categoría autonómica (Preferente Futgal) hasta la siguiente, ya a nivel nacional (3ª RFEF), y la escasa distancia entre ambos (el Lalín cierra la zona de promoción con 50 puntos y el Cidade de Ribeira solo tiene cinco de desventaja) ha avivado aún más la rivalidad.

Restaurante María José (Facebook) El restaurante de carretera de Galicia recomendado por los camioneros: menú del día por 10 euros

Ejerce de local el CD Lalín y, por ello, en la fecha marcada por el comité de competición decide el horario dentro de las opciones reglamentariamente permitidas. El club dezano fijó las 12:00 para que sonase el silbido inicial en el Manuel Ángel Cortizo. Algo que el Cidade de Ribeira no encajó bien porque tenía jugadores que trabajaban y no podían ir.

"Mañana a las 12:00 recuperamos el partido aplazado por uno de los temporales de este duro invierno. Jugarreta del CD Lalín, que vergonzosamente fija un partido aplazado a la hora que más perjudica a su rival, un día que gran parte de los trabajadores gallegos trabajan por la mañana. Poco les importó que se les rogara que lo pusieran por la tarde, los certificados de empresa de más de media plantilla enviados y eso tan bonito de ponerse en el lugar del otro. En ese club son más de el fin justifica los medios. Esas son las cosas que demuestran que el famoso e inexistente Fair Play es no echar el balón fuera si hay un jugador en el suelo", explicaron en un texto publicado en Instagram con las imágenes de ambas plantillas y tachadas la del Lalín junto a su escudo.

"Tampoco entendemos que la RFGF permita estas cosas. Iremos con los disponibles, con gente que tiene que gastar uno de sus pocos días libres en el trabajo para ir a jugar un partido de regional. Tener que pedir favores innecesarios a sus jefes para echarle una mano a su equipo. Compañeros autónomos, que perderán un día de trabajo por un capricho de no jugar cuatro horas más tarde. Y otros que lamentablemente no podrán asistir. Pero sobre todo, con la esperanza de que no les salga bien la estrategia, y si les funciona, que les aproveche", concluyó.

El Lalín respondió en su Instagram

El CD Lalín no se quedó callado y respondió a este texto desde otra publicación en su perfil de Instagram. "El partido se jugará mañana a las 12:00, en esta jornada de festivo nacional en Galicia y en gran parte de España. El nuestro es uno de los 29 partidos que se jugarán en horario matutino en las categorías de 3ª RFEF, Preferente Futgal 1 y 2, y los seis grupos de Primera Futgal. Este horario atiende a que los jugadores y aficionados amplíen su tiempo para disfrutar de Semana Santa sin interrumpir sus planificaciones. Esperamos que no sea necesario volver a dar más explicaciones. Esperamos que lo único que se vuelva a tachar sea este intento de polemizar", publicó.

El partido, aplazado

Horas más tarde, el CD Lalín informó en sus redes sociales del aplazamiento del partido porque "el equipo rival comunicó a Futgal que hasta 17 jugadores de la plantilla están de baja por enfermedad, presentando los correspondientes informes médicos que así lo acreditan. Deseamos a toda la plantilla del equipo rival una pronta recuperación y que esta baja por enfermedad no trastoque sus compromisos laborales".

El partido ya aparece aplazado en la aplicación de la RFGF y ahora deberá ser el comité de competición quien resuelva su nueva fecha, la tercera ya, de un choque que debió jugarse el 26 de enero.