Diablillo Verde regresa al Racing Club Ferrol tras años alejado del club

El Racing Club Ferrol recuperará este sábado a uno de los personajes más reconocibles de su historia reciente. Diablillo Verde está de vuelta y volverá a animar a la afición racinguista en A Malata, coincidiendo con el encuentro frente al Unionistas de Salamanca. El club ha anunciado su regreso después de varios años alejado de la vida pública y tras las peticiones de los seguidores para volver a verlo.

La entidad ferrolana ha confirmado la noticia con un mensaje en el que atribuye al personaje las gamberradas que han sufrido sus jugadores durante los últimos días. Con ese guiño, el Racing ha desvelado que detrás de esas acciones estaba su mascota, a la que invita a recibir de nuevo en el estadio antes del comienzo del partido de este sábado.

Un personaje con raíces en la historia del Racing

Aunque Diablillo Verde fue creado en 2001 por Julio Ferrín, sus orígenes se remontan varias décadas atrás. En 1928, el Racing de Ferrol, que acababa de proclamarse campeón de Galicia, se ganó el derecho a disputar la Copa y se enfrentó al Athletic Club en los octavos de final. El partido de ida se jugó el 23 de diciembre en el campo de O Inferniño y terminó con empate a uno.

La actuación del conjunto ferrolano llamó la atención de los periodistas vizcaínos que seguían la eliminatoria. La capacidad del Racing para plantar cara a un rival de una categoría superior hizo que se refiriesen a sus jugadores como los "Diablos Verdes". El sobrenombre surgió, en parte, de una curiosa interpretación del topónimo Inferniño, el barrio en el que se encontraba el antiguo estadio, que algunos cronistas relacionaron con el infierno.

Aquel apodo terminó convirtiéndose en una seña de identidad del club y sirvió de inspiración para dar forma a la mascota décadas después. El personaje representa así una parte de la memoria racinguista y conecta la historia del equipo con las nuevas generaciones de aficionados.

El tridente y el escudo también tienen significado

La imagen del Diablillo Verde incorpora varios elementos vinculados a Ferrol y al Racing. El personaje porta un tridente que recuerda a la cruz de Santiago presente en el escudo del club, además de un escudo ajedrezado con los colores azul y blanco de la bandera ferrolana.

Otro de sus detalles característicos es el número cinco, que hace referencia a los ascensos del Racing a Segunda División en el año en el que se creó la mascota. Estos símbolos contribuyen a reforzar su relación con la historia deportiva de la entidad y con la ciudad.

Ahora, después de años sin aparecer públicamente, el Diablillo Verde volverá a encontrarse con la afición en A Malata. El Racing ha animado a sus seguidores a acudir con tiempo al estadio este sábado para darle la bienvenida antes del choque contra Unionistas de Salamanca, en una reaparición con la que el club recupera uno de sus personajes más queridos.