Un juego de luces con un gol le cuesta una multa al Racing Club Ferrol

El juez único de competiciones no profesionales de la Real Federación Española de Fútbol ha multado al Racing Club Ferrol tras hacer un juego de luces para celebrar un gol en la victoria del pasado fin de semana ante el Cacereño, en un partido de Primera RFEF.

En concreto, el colegiado del partido, Francisco Javier Expósito, recogió en acta que "en el minuto 72, tras la celebración del tercer gol del equipo Racing Club de Ferrol, se produjo un juego de luces durante unos 20 segundos comprometiendo la visión del terreno de juego, y generando protestas por parte del club visitante, indicándole al delegado de campo que no se podía repetir esta situación".

A tenor de ello, el órgano competicional ha resuelto una sanción económica aplicando el artículo 117 del Código Disciplinario de la RFEF por "alteración del orden del encuentro de carácter leve".

El castigo se impone en su grado mínimo "atendiendo a las circunstancias", según la resolución federativa.