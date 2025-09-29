El Racing de Ferrol y el Deportivo Tondela jugarán el torneo Memorial Moncho Rivera el 8 de octubre Cedida

El próximo miércoles 8 de octubre tendrá lugar el XXIV Torneo Victoria, 'Memorial Moncho Rivera, con el partido entre el Racing Club Ferrol y el Clube Desportivo de Tondela en el estadio de A Malata en Ferrol.

El encuentro tendrá lugar a las 20:00 horas. Este torneo benéfico, organizado cada año por el Victoria C.F, alcanza ya su vigésimo cuarta edición, con el apoyo de Corporación Hijos de Rivera.

La recaudación de esta edición irá destinada íntegramente a ASPANEPS, Asociación de Pais e Nais de Nenos e Nenas con Problemas Psicosociais. Esta asociación sin ánimo de lucro trabaja en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal dando apoyo a familias con personas con discapacidad intelectual a su cargo, con el objetivo de favorecer su autonomía personal e integración social.

El Torneo Victoria 'Memorial Moncho Rivera' rinde homenaje a la figura de D. Ramón Rivera Riguera, perteneciente a la tercera generación de la familia propietaria de Corporación Hijos de Rivera y uno de los impulsores del torneo en su origen, debido a su estrecha vinculación con el Victoria C.F.

En 2009, el Club quiso reconocer la labor de su impulsor en apoyo al deporte de base, recuperando este campeonato con su nombre y la esencia de sus primeros años, con el apoyo de Corporación Hijos de Rivera.

En esta ocasión, el Racing Club Ferrol recibirá en su casa al Tondela, un equipo recién ascendido a Primera División portuguesa que fue finalista de la Copa Portugal en la temporada 21/22.

Abierta la venta de entradas

El precio de las entradas es de 8 euros en preferencia, de 5 euros en fondo y de 10 euros en tribuna, tanto para el público en general como para los abonados.

Asimismo, estarán disponibles a partir del 1 de octubre en la web del Racing y también en las propias oficinas del club en horario de lunes a jueves de 10:30 a 16:30 horas y los viernes de 10:30 a 13:30 horas. Además, el día del partido abrirá la taquilla del estadio de A Malata a partir de las 18:00 horas.

Por último, también es posible realizar donaciones mediante transferencia bancaria al número de cuenta: ES58 2080 0054 1430 4001 9679.