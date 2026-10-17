El piloto coruñés Samuel Seijido logra dos podios en Navarra: "Quiero llegar muy lejos"

El coruñés Samuel Seijido ha comenzado su trayectoria en el automovilismo de competición con dos resultados destacados en su estreno en el campeonato nacional GT-CET. Al volante de un Mini Cooper del equipo HARD, consiguió un segundo y un tercer puesto durante el fin de semana de carreras celebrado en Navarra, un doble podio que ha reforzado su intención de seguir creciendo como piloto profesional.

Su llegada a los circuitos no ha seguido el camino habitual de quienes comienzan a competir desde jóvenes. Seijido procede del mundo de la simulación y los videojuegos de carreras, una afición que lleva cultivando desde hace más de 15 años y que, según explica a Quincemil, le ayudó a ganar confianza antes de dar el salto a la conducción en competición real.

"Yo vengo del mundo de la simulación y, en verdad, se me da muy bien. Llevo 15 o 16 años jugando a videojuegos de carreras y a los mejores simuladores de la época", relata. Aunque siempre había soñado con dedicarse profesionalmente al automovilismo, las circunstancias laborales y económicas habían dificultado que se plantease dar ese paso.

La oportunidad apareció a principios de este año, cuando el equipo hispano-alemán HART comenzó a buscar pilotos. Fue su pareja quien le avisó de la convocatoria, consciente de que competir al máximo nivel era una de las grandes aspiraciones de Samuel. Después de varios días de dudas por el coste que supone este deporte, decidió contactar con la escudería y probar suerte.

"Estuve un tiempo dudando por razones económicas, ya que este deporte es muy caro. Pero lo acepté después de unos días y contactamos con ellos", recuerda. La primera toma de contacto llegó a través de unos test con el equipo, en los que su rendimiento convenció a los responsables de la escudería y le animó a plantearse objetivos más ambiciosos.

"Se quedaron encantados con mi rendimiento y eso me motivó a animarme aún más y saber que soy capaz de pelear incluso por victorias", explica el piloto coruñés.

Un esfuerzo económico para llegar a la parrilla

Pese a las buenas sensaciones de aquellas pruebas, participar en el campeonato exigía un desembolso importante. Por ese motivo, Seijido decidió limitar su primera experiencia a la última carrera del GT-CET junto al equipo y dedicó los meses previos a reunir el dinero necesario para poder competir.

"Estuve ahorrando y esforzándome mucho para conseguir tener el dinero", señala. El esfuerzo tuvo su recompensa cuando llegó el fin de semana de competición en Navarra, donde pudo conocer al resto del equipo y comprobar que podía medirse con pilotos que acumulaban años de experiencia en circuitos reales.

"El día de la carrera me sentí genial, conocí a todo el equipo y me di cuenta de que ese es mi sitio", cuenta. Su rendimiento durante las sesiones le permitió luchar con competidores más experimentados y culminar las dos carreras del domingo con un segundo y un tercer puesto.

Los resultados han supuesto un impulso para sus aspiraciones deportivas. Según explica, el equipo quiere que continúe compitiendo con ellos, una posibilidad que encaja con su intención de convertir su afición en una profesión y seguir avanzando dentro del automovilismo nacional.

"Yo quiero llegar muy lejos con esto. Es el sueño de mi vida", afirma.

La búsqueda de patrocinadores para seguir compitiendo

El siguiente paso para Samuel Seijido pasa por encontrar apoyos económicos que le permitan mantener su presencia en los circuitos. Después de comprobar que puede luchar por los puestos de cabeza en su estreno, el piloto busca patrocinadores que le ayuden a afrontar los gastos de las próximas citas y dar continuidad a su proyecto deportivo.

La financiación es uno de los principales obstáculos para quienes intentan abrirse camino en el automovilismo, una disciplina en la que los costes de participación pueden limitar las oportunidades incluso cuando los resultados acompañan. En su caso, el doble podio conseguido en Navarra representa una primera carta de presentación para tratar de sumar colaboradores y seguir vinculado al equipo.

"Ahora estoy en la búsqueda de patrocinadores que me puedan ayudar a alcanzar mis objetivos y seguir con mi sueño", concluye el coruñés, que aspira a aprovechar esta primera experiencia para continuar creciendo en la competición