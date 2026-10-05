Galicia presenta esta semana el "Plan 2 Millóns" para activar a 700.000 personas sedentarias

Galicia se ha marcado un ambicioso objetivo para combatir el sedentarismo: conseguir que dos millones de gallegos y gallegas practiquen actividad física. Para ello, el Clúster de la Industria del Deporte y el Bienestar de Galicia y la Xunta presentarán este miércoles, 7 de octubre, el "Plan 2 Millóns", una estrategia que pretende incorporar al deporte a 700.000 personas que actualmente llevan una vida sedentaria.

La presentación oficial tendrá lugar a las 19:30 horas en la Cidade da Cultura de Santiago y contará con la presencia del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo. El presidente del Clúster, Pedro Iglesias, será el encargado de explicar las principales líneas de una iniciativa que pretende convertir la actividad física en una herramienta de prevención y mejorar la salud de la población gallega.

El plan plantea que alcanzar los dos millones de personas activas no solo tendría consecuencias sobre la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, sino también un importante impacto económico. Según las estimaciones manejadas por el Clúster, conseguir este objetivo podría suponer un ahorro potencial de unos 700 millones de euros en gasto sanitario y contribuir a la creación de más de 2.000 puestos de trabajo en Galicia.

La iniciativa aspira así a abordar el sedentarismo desde diferentes ámbitos y no únicamente desde la práctica deportiva tradicional. El objetivo es que la actividad física forme parte de la vida cotidiana de la población y que el acceso al deporte sea cada vez más sencillo con independencia de la edad o las circunstancias personales.

Cinco ejes para una Galicia más activa

El "Plan 2 Millóns" se estructura en cinco grandes ejes estratégicos que requieren, según sus impulsores, la colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado.

El primero de ellos es salud y comunidad, con medidas orientadas a utilizar el ejercicio como herramienta de prevención, entre ellas la denominada "Receita Deportiva". El segundo se centra en la educación y la formación, con propuestas como la consolidación de la tercera hora de Educación Física en los centros escolares.

El tercer eje aborda el deporte social, con el objetivo de avanzar hacia un acceso universal a la actividad física para que practicar deporte sea una posibilidad al alcance de toda la población. El cuarto pone el foco en los espacios deportivos y urbanos, buscando que los municipios y sus entornos se conviertan en lugares que favorezcan una vida más activa.

El último eje se centra en el entorno laboral, con la intención de incorporar el ejercicio físico de forma estructural a los programas de bienestar de las empresas.