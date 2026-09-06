La Travesía Costa Ézaro reúne a 260 nadadores en Dumbría (A Coruña)

El Concello de Dumbría acogió este sábado la VI Travesía Costa Ézaro Duacode, donde participaron unos 260 nadadores en un recorrido único. Este transcurrió por la playa, la desembocadura del río Xallas y la cascada del Ézaro para acabar en el puerto, con pruebas en dos distancias: 4.500 y 2.000 metros.

El buen tiempo acompañó a los deportistas.

En la mayor distancia, Nil Ibáñez y María González se colgaron el oro.

La victoria masculina fue para Ibáñez, que completó el recorrido en 1:04:57. La segunda posición fue para Sandro Alcaraz Espinosa, con un tiempo de 1:08:36, mientras que Lucas Leirós Fernández ocupó la tercera plaza con 1:08:57.

En categoría femenina, González se proclamó vencedora con un registro de 1:09:15, seguida muy de cerca por Alba Castro Cidras, segunda con 1:09:17. La tercera posición fue para Silvia Ortiz Esparza, con 1:19:46.

En los 2.000 metros, Iván Fernández y Zaida Guerra resultaron campeones.

El triunfo masculino correspondió a Fernández, con un tiempo de 41:09. Rubén Baldomar Obelleiro fue segundo, con 42:24, y Alberto González Iglesias completó el podio con 45:07.

En la clasificación femenina, Guerra se llevó la victoria con 45:41, por delante de Lucía Taboada Codesido, segunda con 46:21, y Serezade Sigut Granados, tercera con 46:26.

Clasificación por clubes

Finalizada esta sexta prueba, el Club Natación Galaico, con 3.667 puntos, se posicionó en primer lugar.

El Club Natación Máster Torrijos ocupó la segunda posición, con 3.511 puntos, mientras que el Club Hércules Termaria fue tercero, con 3.143 puntos.

En todo el circuito, el Club Hércules Termaria mantiene el liderato en la clasificación general por clubes con 20.602 puntos, seguido por el Club Travesía Sisargas, con 19.771 puntos, y la AD Fogar, con 18.941 puntos.

Así van las clasificaciones

En las clasificaciones individuales del circuito, Manuel Souto Ramos lidera la categoría de distancias largas masculina con 5.268 puntos, seguido por Hugo López Turiño y Álvaro Gómez Cardesín.

En la categoría femenina de distancias largas, Clara Dopico encabeza la clasificación con 5.528 puntos, por delante de Nieves Sánchez y María Gabriela.

En distancias cortas, Rubén Baldomar Obelleiro lidera la clasificación masculina con 3.089 puntos, mientras que Zaida Guerra Rodríguez ocupa la primera posición femenina con 2.650 puntos.

La última prueba se disputará en Fisterra.