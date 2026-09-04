El Mutua Madrid Open Sub-16 vuelve a Galicia

Tras la celebración de la prueba del Real Club de Campo Villa de Madrid, disputada el pasado fin de semana, en la que Alice Ferreira y Sergio Martínez se proclamaron vencedores, el Mutua Madrid Open Sub-16 continúa su recorrido por la Península con una nueva cita en el calendario.

Del 4 al 6 de septiembre, el circuito regresará a A Coruña y a Galicia después de más de una década de ausencia, con la celebración de una nueva prueba en las instalaciones del Real Club de Tenis Coruña.

Fundado en 1966, el Real Club de Tenis Coruña es uno de los grandes referentes del tenis gallego y cuenta con una destacada trayectoria en la organización de competiciones de primer nivel. A lo largo de sus casi seis décadas de historia, sus instalaciones han acogido acontecimientos tan relevantes como una eliminatoria de Copa Davis en 1998, además de numerosos Campeonatos Gallegos. El Club se ha consolidado también como una referencia en la formación y desarrollo de jóvenes tenistas, con una larga tradición competitiva y numerosos éxitos tanto a nivel autonómico como nacional.

Los horarios tanto en categoría masculina como femenina, son los siguientes:

Viernes 4 de septiembre, turno de mañana (a partir de las 09:00) – Octavos de final

Viernes 4 de septiembre, turno de tarde – Cuartos de final

Sábado 5 de septiembre, 10:00 – Semifinales

Domingo 6 de septiembre, 10:00 – Finales

Dentro de los 16 jugadores y jugadoras que disputarán la prueba se encuentran Sara Goyanes, Claudia Real, Hugo Roel y Pablo Veiga, tenistas invitados por parte del club y de la organización.

Como cada temporada, el circuito estará formado por 16 pruebas territoriales, que contarán con la celebración simultánea de los cuadros masculino y femenino, y culminará con la fase final, que tendrá lugar entre el 28 de abril y el 2 de mayo, coincidiendo con los últimos días del Mutua Madrid Open en la Caja Mágica.

Jugadores actualmente profesionales como Carlos Alcaraz, Jessica Bouzas, Rafa Jódar o Leyre Romero, son algunos de los muchos talentos nacionales que disputaron alguna prueba del Mutua Madrid Open Sub-16 en su camino a los grandes torneos internacionales.

La temporada 2026-2027 comenzó del 3 al 5 de julio en San Sebastián y recorrerá distintos puntos de la geografía española antes de culminar con la fase final en la Caja Mágica. El circuito hará parada en Santander (17-19 de julio), Real Club de Campo Villa de Madrid (28-30 de agosto), A Coruña (4-6 de septiembre), Jávea (16-18 de octubre), Bilbao (23-25 de octubre), Sevilla (30 de octubre a 1 de noviembre), Córdoba (13-15 de noviembre), Valldoreix (20-22 de noviembre), Málaga (27-29 de noviembre), Ciudad de la Raqueta (11-13 de diciembre), La Nucía (22-24 de enero), Murcia (5-7 de febrero), Valencia (12-14 de febrero) y Mallorca (26-28 de febrero), antes de cerrar el curso con la última prueba de la fase regular en la Caja Mágica del 12 al 14 de marzo.

"Estamos muy satisfechos de poder anunciar, un año más, la celebración de una nueva temporada del circuito Mutua Madrid Open Sub-16. Se trata de un proyecto que nos llena de orgullo edición tras edición, al ver cómo los jugadores crecen tanto a nivel personal como deportivo hasta alcanzar el circuito profesional", dijo Feliciano López, director del circuito. "Arrancamos con enorme ilusión la decimocuarta edición de nuestro circuito Sub-16, donde volveremos a viajar por toda España con el futuro del tenis".