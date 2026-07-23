Cambre (A Coruña) votará aumentar el presupuesto de ayudas para el deporte local

Imagen del campo de Os Pinares, en Cambre. Concello de Cambre.

El Concello de Cambre votará próximamente un posible aumento en las ayudas del deporte local, que ascenderían a un total de 159.680 euros.

La propuesta del gobierno local incrementaría la partida en 22.680 euros, con incrementos de entre el 12 y el 20% dependiendo de la ayuda.

La dotación global de las subvenciones de libre concurrencia pasaría de 43.000 a 48.160 euros, mientras que las bolsas para deportistas aumentarían de 16.000 a 17.920 euros.

La propuesta se trasladó a entidades de la localidad. En el caso de Cambre Baloncesto, de aprobarse, el aumento pasaría la ayuda de 10.000 a 12.000 euros; mientras que los clubs de fútbol recibirían 40.800 euros en lugar de 34.000. Además, el Club Ciclista Cambre pasaría de recibir 34.000 a 40.800 euros.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, indicó que estas cuentas llevan sin revisarse desde el 2011, en un periodo en el que han estado aumentando los costes, por lo que ve el aumento como un paso "necesario".

Para que el incremento sea una realidad deberán aprobarse los Presupuestos municipales del 2026.

Para lograr el apoyo del resto de la corporación, el gobierno local mantuvo reuniones con el resto de grupos e incorporó algunas de sus propuestas.

"Son unas cuentas elaboradas desde el diálogo, en las que se escuchó a los grupos municipales y se incorporaron sus propuestas. Confiamos en que prevalezca la necesidad de dotar a Cambre de un presupuesto adaptado a la situaciónactual", señaló Piñeiro.

De no aprobarse los presupuestos, el Concello está estudiando una vía subsidiaria mediante la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones y las adaptaciones presupuestarias necesarias. Esta vía implica igualmente una aprobación en el pleno.

Además, el gobierno local ha solicitado a las entidades que trasladen las dificultades que tienen en los distintos procesos para evaluar posibles medidas para simplificarlos.

De incorporarse este aumento a los Presupuestos, antes de la concesión de las ayudas se deberán tramitar las convocatorias.

Piñeiro subrayó que "nuestra prioridad es que los clubs puedan contar con las ayudas con la mayor rapidez posible".