La playa del Orzán, en A Coruña, acoge los Campeonatos Gallegos de Salvamento y Socorrismo

La playa de Orzán, en A Coruña, se convierte este fin de semana en el epicentro del salvamento y socorrismo deportivo gallego con la celebración de los Campeonatos Gallegos de Playa, una cita que reúne a más de 300 deportistas procedentes de 14 clubes de toda Galicia.

La competición, organizada por la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA) con la colaboración del Concello de A Coruña, la Deputación y la Xunta, se prolongará hasta este domingo y concentra en un mismo escenario las principales pruebas autonómicas de esta disciplina.

El programa incluye el XXIX Campeonato Gallego Absoluto, el XXVIII Campeonato Gallego Juvenil y Júnior y los campeonatos gallegos infantil y cadete, cuya celebración había sido aplazada semanas atrás debido a la ola de calor que afectó a Galicia.

Durante todo el fin de semana, los participantes competirán en pruebas tanto sobre la arena como en el agua, donde pondrán a prueba su velocidad, resistencia, técnica y capacidad física. Entre las disciplinas previstas figuran carreras sobre la arena, pruebas de natación, rescates con tabla y diferentes relevos, algunas de las modalidades más representativas del salvamento y socorrismo deportivo.

La programación incluye también el II Abierto de Playa, una competición que alcanza su segunda edición y que permite la participación de clubes y deportistas de otras comunidades autónomas, convirtiendo a Orzán en un punto de encuentro para algunos de los mejores especialistas nacionales de esta disciplina.

Las competiciones podrán seguirse durante todo el fin de semana desde la playa de Orzán y también en directo a través del canal de YouTube de la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia.