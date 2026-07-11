Juana María Roig y Federica Fernández se imponen en la jornada del sábado del CSI A Coruña

Las amazonas fueron las grandes protagonistas de la sesión matinal del sábado en el CSI A Coruña, celebrado en el Centro Ecuestre Casas Novas. Juana María Roig y la mexicana Federica Fernández se adjudicaron las dos pruebas disputadas durante la mañana, el Trofeo Porsche y el Trofeo Checkpoint, respectivamente, tras imponerse por márgenes mínimos.

La primera competición del día fue el Trofeo Porsche, correspondiente al CSI1* sobre obstáculos de 1,25 metros. La prueba reunió a 19 participantes y dejó una clasificación muy ajustada, con doce recorridos sin penalización.

La victoria se decidió por apenas cuatro centésimas de segundo. La balear Juana María Roig, montando a Jill Donna, detuvo el cronómetro en 61,89 segundos, superando el registro del ruso Viktor Kurguzov, que finalizó segundo con Canaska du Park tras marcar un tiempo de 61,93.

El podio lo completó otra amazona española, Chantal Fernández Sáez, que, junto a Bubalu, un caballo criado en Galicia, firmó un recorrido de 63,75 segundos.

La entrega del Trofeo Porsche corrió a cargo del gerente del Centro Porsche de A Coruña, Jordi Curros, acompañado por el presidente de Oxer Sport, Álvaro Arrieta.

La mexicana Federica Fernández conquista el Trofeo Checkpoint

La igualdad volvió a marcar la segunda prueba de la mañana, el Trofeo Checkpoint, disputado sobre una altura máxima de 1,40 metros.

En esta ocasión, el triunfo fue para la mexicana Federica Fernández, que, montando a Maricucha LS, se impuso con un tiempo de 29,34 segundos en la fase decisiva del recorrido.

La diferencia con el segundo clasificado fue todavía menor que en la prueba anterior. El asturiano Miguel Álvarez-Buylla, con Spirit van de Gaathoeve, concluyó a tan solo dos centésimas, mientras que Gonzalo Busca terminó tercero con Ouija, después de completar el recorrido en 29,55 segundos.

Tras la ceremonia de entrega de premios, en la que sonó el himno de México, José Caride, general manager de Checkpoint ALS Iberia & Marruecos, fue el encargado de entregar el trofeo a la amazona vencedora.

La competición continúa este sábado por la tarde en Casas Novas con la disputa del Trofeo Grupo EULEN, sobre obstáculos de 1,45 metros, y el Trofeo Longines, de 1,50 metros, dos de las pruebas más destacadas del programa del CSI4* A Coruña.