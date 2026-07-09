Mauro Seguín, el atleta de A Coruña de 16 años que lidera Europa en 400 vallas: “Pretendo defender ese liderato”

Con apenas 16 años, el coruñés Mauro Seguín se ha convertido en una de las grandes promesas del atletismo español. El atleta del Marineda Atlético acaba de proclamarse campeón de España sub-18 de 400 metros vallas tras firmar un espectacular registro de 50.51 segundos, una marca que le sitúa como líder europeo de la categoría este año y que constituye la segunda mejor de la historia de España sub-18.

El resultado le ha valido además la clasificación para el Campeonato de Europa sub-18, que se disputará en Rieti (Italia). Sin embargo, el joven reconoce que todavía está asimilando todo lo ocurrido. “Al final es algo aún reciente, que pasa en tan poco tiempo que cuesta creerlo”, admite. Fue al recibir “la circular de la preselección para el Campeonato de Europa” cuando terminó de ser consciente “de lo que realmente” había conseguido.

Mauro ni siquiera esperaba correr tan rápido. Explica que tanto él como su entrenador confiaban en rebajar su anterior marca hasta rondar los 51.50 segundos, “que era lo que venía entrenando más o menos”, pero “para nada” imaginaban un tiempo de 50.51.

Eso sí, después de firmar un 47,83 en los 400 metros lisos durante el Campeonato Gallego Absoluto empezó a pensar que esa gran marca podía estar a su alcance. “Sí que veía factible hacerla, y por qué no bajar aún más de esos 50.51”, asegura.

Ahora, el foco está puesto en el Campeonato de Europa, al que llegará como líder del ranking continental sub-18. Una condición que asume con ambición, aunque sin perder la perspectiva.

Rieti en el horizonte

“Ahora mismo estoy primero en el ranking de Europa, por lo que viajo mentalizado para intentar dar lo mejor de mí en el campeonato y defender ese liderato”, afirma. Aun así, explica que intenta afrontar la competición sin obsesionarse con ese papel de favorito. Tener la mejor marca europea “es una motivación”, reconoce, pero asegura que siempre compite “como si no hubiese un ranking como tal”.

Especializado en los 400 metros vallas desde los 13 años, Mauro cree que la confianza adquirida durante estos años ha sido una de las claves de su progresión. “La verdad es que me ha ido bien en todas mis competiciones hasta ahora; creo que eso me ayuda a confiar en mí y seguir practicando esta disciplina”, señala.

Mauro Seguín, atleta coruñés Cedida

El coruñés también quiso destacar el papel que ha desempeñado el Marineda Atlético durante toda su trayectoria. Vinculado al club desde los seis años, asegura que convivir diariamente con sus compañeros le ayuda “mucho a mejorar como atleta y como persona”, además de darle confianza gracias al apoyo que recibe. En ese sentido, quiso agradecer expresamente el trabajo de “mi grupo de entreno VICEN TEAM y a mi entrenador Vicente Veiga Doldán”.

Pese a haberse situado entre los mejores atletas europeos de su edad, Mauro prefiere no mirar demasiado lejos. “Me gusta ir paso a paso”, explica, centrado en preparar las competiciones de cada temporada. El futuro, dice, llegará “con esfuerzo y sacrificio”.