Casas Novas reúne en A Coruña a algunos de los mejores caballos del salto internacional

Todo está listo para el inicio del CSI A Coruña. Los 130 caballos que competirán este fin de semana en Casas Novas ya se encuentran en las instalaciones, donde este jueves completarán la tradicional inspección veterinaria, el último trámite antes del comienzo de una de las grandes citas del calendario internacional de salto.

Entre los binomios que acapararán todas las miradas estará el formado por Eduardo Álvarez Aznar y Harlequin des Flagues, un caballo de solo nueve años que ya compite al máximo nivel y que ha destacado por su velocidad y regularidad en los recorridos.

El público también podrá ver en acción al binomio olímpico español compuesto por Ismael García Roque y Tirano, que representaron a España en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La representación internacional contará además con el francés Olivier Robert junto a Iglesias D.V., que llegan a A Coruña tras conquistar el pasado fin de semana el Gran Premio de 1,50 metros del CSI Maeza. En esa misma prueba, el japonés Eiken Sato firmó la segunda posición con Campai 3, caballo con el que volverá a competir en las pistas coruñesas.

Entre los participantes también destacan el brasileño Marlon Modolo Zanotelli, que acudirá con Rockwell RC tras sus buenos resultados en Saint-Tropez, y la amazona sueca Angelica Augustsson Zanotelli, que competirá con Iron Dames Calvino II de Nyze Z.

La lista de grandes nombres la completa el neerlandés Maikel van der Vleuten, doble medallista olímpico y uno de los jinetes más queridos por el público de Casas Novas, que volverá a formar binomio con Beauville Z N.O.P.

El CSI A Coruña comenzará este viernes y reunirá durante todo el fin de semana a algunos de los mejores jinetes, amazonas y caballos del panorama internacional. Las invitaciones para asistir al concurso continúan disponibles de forma gratuita a través de la página web oficial de Casas Novas, hasta completar el aforo.