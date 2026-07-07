A Coruña acogerá este fin de semana en Orzán los Campeonatos Gallegos de Salvamento y Socorrismo de Playa

La playa de Orzán volverá a convertirse este fin de semana en el escenario del mejor salvamento y socorrismo deportivo gallego con la celebración de los campeonatos gallegos de playa en las categorías infantil, cadete, juvenil, júnior y absoluta, además del II Abierto de Playa. La cita, organizada por la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA) con la colaboración del Concello de A Coruña, la Deputación y la Xunta, reunirá a más de 300 deportistas de 14 clubes, además de técnicos, organización y acompañantes.

El programa incluye el XXIX Campeonato Gallego Absoluto, el XXVIII Campeonato Gallego Juvenil y Júnior y los campeonatos gallegos infantil y cadete, cuya celebración fue aplazada tras la ola de calor que obligó a suspender las fechas inicialmente previstas. De este modo, A Coruña concentrará durante tres días las principales competiciones autonómicas de playa de esta disciplina.

A lo largo del fin de semana se disputarán pruebas tanto sobre la arena como en el agua, en las que los participantes pondrán a prueba su velocidad, resistencia, preparación física y destreza técnica. Entre las disciplinas programadas figuran carreras sobre arena, natación, rescate con tabla y relevos, entre otras especialidades propias del salvamento y socorrismo deportivo.

El II Abierto de Playa, que se celebra por segundo año consecutivo, permitirá además la participación de deportistas y clubes de otras comunidades autónomas, elevando el nivel competitivo del evento y convirtiendo a Orzán en un punto de encuentro para algunos de los mejores especialistas del panorama nacional. Todas las pruebas podrán seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia.

Se refuerza la apuesta por el deporte

El concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez, destacó la apuesta del Concello por seguir atrayendo grandes competiciones deportivas a la ciudad. "Queremos que A Coruña siga siendo una referencia en la organización de grandes eventos deportivos y continuar colaborando con las federaciones para traer a la ciudad competiciones de primer nivel", señaló.

El edil también puso en valor el retorno que este tipo de citas tienen para la actividad económica local y la proyección de A Coruña como destino deportivo.

La celebración de estos campeonatos se enmarca en la estrategia municipal para consolidar un calendario estable de competiciones de ámbito gallego, estatal e internacional, favoreciendo la llegada de visitantes y fomentando la práctica deportiva en la ciudad.

El Concello colaborará con la organización facilitando los medios necesarios para garantizar el correcto desarrollo de la competición y compatibilizar las pruebas con el uso habitual del arenal. El acceso para el público será libre y gratuito durante todo el fin de semana.