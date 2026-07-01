Santiago de Compostela tendrá pantalla gigante para ver los partidos de España en el Mundial 2030. Esta iniciativa fue la propuesta más votada por los jóvenes en los Orzamentos Participativos, por lo que el ayuntamiento ha dado a conocer este miércoles donde podrá disfrutarse del fútbol de La Roja.

España se ha clasificado para los dieciseisavos del Mundial de fútbol que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. Los jugadores de La Roja se enfrentan mañana jueves a Austria, partido que se podrá disfrutar en la pantalla gigante ubicada en la plaza da Constitución de Santiago.

El triunfo de la selección española le permitirá pasar de fase y disputar el partido del 6 de julio contra Croacia o Portugal. En este caso, la pantalla gigante estará en el parque de As Cancelas, en la esquina de la avenida de Xoán Paulo II y la avenida del Camiño Francés.

Cine al aire libre

Otra de las propuestas que más apoyo recibió por parte de la juventud de la capital gallega fue la del cine al aire libre. El ciclo se desarrollará del 6 al 9 de julio con varias proyecciones en la Alameda, en la zona de las escaleras más cercanas a la escuela infantil de Santa Susana.

Las películas fueron seleccionadas en un proceso de votación abierto en las redes sociales del departamento de Mocidade y podrán verse desde las 22:30 horas. Estos son los cuatro títulos elegidos: