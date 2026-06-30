Más de 200 nadadores abrirán este sábado en A Coruña el Circuito Travesía Costa 2026

A Coruña volverá a convertirse este sábado en el punto de partida del Circuito Travesía Costa con la celebración de la IX Travesía Costa Coruña, una prueba que reunirá en la dársena de O Parrote a más de 200 nadadores procedentes de diferentes puntos de España.

La competición, presentada este martes por el concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez; la concelleira de Benestar Social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa; y Sergio Castellanos, del Club Hércules XTRM, abrirá una nueva edición de uno de los principales circuitos nacionales de natación en aguas abiertas.

Los participantes podrán elegir entre dos recorridos adaptados a distintos niveles. La prueba de 3.000 metros está dirigida a nadadores con mayor experiencia en aguas abiertas, mientras que la distancia de 1.000 metros está pensada para quienes se inician en esta modalidad o prefieren afrontar un recorrido más corto.

El Concello destacó la importancia de seguir consolidando A Coruña como sede de grandes eventos deportivos que "dinamizan la ciudad y contribuyen a poner en valor nuestra fachada marítima como un espacio idóneo para acoger pruebas de primer nivel", señaló Manuel Vázquez.

Por su parte, Nereida Canosa puso el foco en el carácter inclusivo de la prueba, abierta a deportistas con distintos niveles de experiencia y concebida para promover valores como el esfuerzo, la superación y la convivencia a través del deporte.

La organización desplegará un amplio dispositivo de seguridad formado por embarcaciones de apoyo, kayaks, socorristas, equipos sanitarios y voluntariado para garantizar el desarrollo de la competición.

Cedeira se incorpora al calendario

La prueba coruñesa será la primera de las siete citas que integran el Circuito Travesía Costa 2026, que este año celebra su décima edición consolidado como uno de los grandes referentes españoles de la natación en aguas abiertas.

Tras la cita de A Coruña, el circuito continuará por Portosín (19 de julio), Oleiros (26 de julio), Sisargas-Malpica (9 de agosto), Cedeira (23 de agosto), Ézaro-Dumbría (5 de septiembre) y Fisterra (6 de septiembre).

Entre las principales novedades de esta edición figura la incorporación de Cedeira al calendario y la creación de la Copa Travesía Costa, que enlazará las pruebas de Ézaro y Fisterra durante un mismo fin de semana. Además, la travesía de Ézaro volverá a formar parte de la Copa de España de Aguas Abiertas.

La organización espera reunir cerca de 1.500 participantes a lo largo del verano y mantiene como pilares del proyecto la inclusión, con pruebas adaptadas para deportistas con discapacidad y la colaboración con entidades sociales, así como la sostenibilidad mediante medidas para reducir el uso de plásticos, fomentar el reciclaje y promover el transporte compartido entre los participantes.