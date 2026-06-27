Ferrol vive una jornada de alto nivel en el Gadis Surf Festival con condiciones inmejorables en Esmelle

La playa de Esmelle está siendo escenario de una intensa jornada de competición en el marco del Gadis Surf Festival Ferrol, donde la prueba júnior de la World Surf League (JQS) se está disputando en unas condiciones prácticamente perfectas, con olas cercanas al metro de altura, viento suave del este y un día soleado que está acompañando el desarrollo de las mangas.

El arranque del campeonato ha dejado un alto nivel competitivo desde las primeras rondas, con especial protagonismo para el británico Lukas Skinner, líder del circuito europeo y uno de los grandes favoritos al triunfo final. El surfista ha firmado una de las mejores actuaciones del día al alcanzar una puntuación total de 14,74 puntos, destacando en su manga con dos olas de 8,17 y 6,57 que le han permitido avanzar con autoridad.

En esa misma fase, el vigués Teo Cajide, uno de los wildcards del evento, ha quedado eliminado tras no poder superar una manga de gran exigencia, en la que el nivel de sus rivales ha sido determinante para su salida de la competición.

En categoría femenina, la surfista ferrolana Ana Piñón, también invitada por la organización, no ha logrado el pase a la siguiente ronda tras enfrentarse a una manga muy competitiva en la que la francesa Lily Hirigoyen y Carla Morera de la Vall han marcado diferencias con puntuaciones superiores a los 13 puntos.

El festival continuará a lo largo del día con la disputa de las siguientes fases hasta completar los cuartos de final, en una jornada que combina competición y actividades paralelas como bautismos de surf y skate, ludoteca, zona market y foodtrucks, consolidando a Esmelle como epicentro del surf base europeo durante estos días.