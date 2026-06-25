El coruñés Alberto Seoane agranda su palmarés con su 13º Campeonato de España de tenis de mesa

El coruñés Alberto Seoane volvió a escribir una página dorada en la historia del tenis de mesa español al proclamarse campeón de España por decimotercera vez. El jugador gallego conquistó el título nacional en el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza, donde confirmó una vez más su dominio en la competición.

Seoane se impuso en la gran final a Gabriel Díaz por un contundente 3-0, cerrando un torneo impecable y sumando una nueva corona a un palmarés que lo sitúa entre las grandes referencias de este deporte en España.

Antes de alcanzar el encuentro decisivo, el coruñés tuvo que superar en semifinales a Pablo Romero, al que derrotó por 3-1 en un duelo que le permitió acceder a una nueva final del Campeonato de España.

La primera vez que Alberto Seoane se proclamó campeón de España fue en 2007, por lo que este decimotercer título llega casi veinte años después de aquella primera conquista.