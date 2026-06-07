A Coruña se tiñe de albiceleste: así viven los argentinos el Mundial lejos de casa

La pasión por el fútbol no entiende de fronteras y, cuando llega un Mundial, miles de kilómetros pueden quedar reducidos a la distancia que separa una mesa de otra en un bar. En A Coruña, la comunidad argentina tiene varios puntos de encuentro para seguir los partidos de la Albiceleste, convertir cada encuentro en una celebración y mantener vivas las tradiciones de su país.

Uno de esos lugares es el bar La Mila, convertido en una referencia para muchos argentinos residentes en la ciudad. Allí se reúnen familiares, amigos y compatriotas para seguir los encuentros de la selección.

"Mis familiare, amigos, gente que conocemos, muchos argentinos que conocemos, vemos los partidos del Mundial en el bar La Mila y somos muchos. La verdad es que mucha gente, y es un lugar también de argentinos y el lugar para ver todos los partidos del Mundial", explica Marcelo Torres Macu.

Porque para los argentinos, un Mundial es mucho más que fútbol. Es un acontecimiento capaz de paralizar la rutina y reunir a varias generaciones alrededor de una pantalla.

"Ya sabes cómo vivimos los argentinos el fútbol y más el Mundial. Se para el mundo. No hay otra cosa más importante, así que es todo un ritual", señala Marcelo. "Nos juntamos a comer, a tomar algo, a verlo, pintarnos la cara con las camisetas, los colores, las banderas. La verdad que es una fiesta".

La escena se repite en distintos locales de la ciudad. Lucas Spenatto, propietario de un establecimiento frecuentado por argentinos, el café bar O Carballiño en Os Castros, asegura que cada partido dispara la afluencia de público.

"Yo los veo en mi bar, esa es la realidad, porque somos todos argentinos también", comenta entre risas. Aunque reconoce que existen otros puntos de reunión muy populares entre la comunidad. "Tengo varios amigos que lo van a ver a La Mila, que se juntan todos. Todos los bares que conozcas así de argentinos se explotan completamente".

Las celebraciones, en Cuatro Caminos

Cuando el balón deja de rodar y llega el momento de celebrar, el epicentro de la fiesta tiene una dirección muy concreta: Cuatro Caminos. Una ubicación que comparte protagonismo con los festejos deportivistas y que se ha convertido también en el lugar elegido por los argentinos para celebrar los éxitos de su selección.

"El lugar de los festejos es Cuatro Caminos, igual que el Dépor", relata Marcelo. "La vez pasada, cuando terminó, todos fuimos para ese lugar a festejar, cantar y saltar. Ahora que se llenó también es el lugar, es la cita obligada para los festejos".

A pocos días del inicio del torneo, las conversaciones también giran en torno a los favoritos para levantar la copa. Aunque el corazón tira hacia Argentina, Marcelo cree que España puede desempeñar un papel importante.

"Como argentino, evidentemente quiero que sea campeón Argentina, pero me parece que un candidato puede ser España. Si llegan al cien por cien tienen muchas chances. Yo creo que es candidata al título", afirma.

También recuerda el potencial de Francia y la posibilidad de que aparezca alguna selección revelación. "No hay que olvidarse de Francia, que últimamente está siempre por ahí, y algún tapado que siempre aparece porque en los Mundiales pegas una buena rachita y das la sorpresa".

Eso sí, prefiere no aventurarse demasiado con los pronósticos. "Los pronósticos ya me los gasté cuando dije que el Dépor ascendía. Ahora que venga lo que venga", bromea.