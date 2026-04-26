A Falperra, en A Coruña, tendrá una pista deportiva renovada

El barrio de A Falperra estrenará en las próximas semanas una pista deportiva renovada. El Concello de A Coruña comenzará en las próximas semanas las obras en este espacio, lo que permitirá mejorar el pavimento, la iluminación y el equipamiento deportivo.

El paso del tiempo ha degradado este espacio comunitario del barrio.

Por eso, las actuaciones contempladas en esta intervención pasan por la sustitución e instalación de nuevas canchas de baloncesto, la reparación del pavimento adaptándolo al uso deportivo, el refuerzo de la iluminación con farolas led y la renovación del cierre de la pista.

Las obras durarán un mes.

El concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez, declaró al respecto que con esta actuación "seguimos atendendo as demandas que nos traslada a veciñanza para mellorar os espazos deportivos de proximidade, que son fundamentais para fomentar hábitos saudables e a convivencia nos barrios". La actuación se enmarca en el Plan de Barrios.