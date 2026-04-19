Casi 2.000 corredores llenan la 10K Costa Ártabra en una jornada solidaria entre A Coruña y Oleiros

La cuarta edición de la 10K Costa Ártabra volvió a confirmar su crecimiento este domingo con una participación cercana a las 2.000 personas. La carrera conectó Santa Cruz, en Oleiros, con el entorno del castillo de San Antón, en A Coruña, en una jornada marcada por el deporte y el carácter solidario.

La prueba arrancó a las 9:30 horas desde Santa Cruz y recorrió diez kilómetros junto al mar hasta la meta situada en O Parrote. El trazado, completamente a nivel del mar, permitió a los participantes atravesar puntos emblemáticos del litoral como Santa Cristina o A Pasaxe, consolidando un circuito atractivo tanto para corredores habituales como para aficionados.

El evento mantuvo su esencia solidaria. Los fondos recaudados se destinarán a la Asociación CASCO para impulsar programas de deporte inclusivo y apoyar la unidad de VIH del CHUAC, además de habilitarse un dorsal solidario para facilitar la colaboración más allá de la propia carrera.

En el plano deportivo, los vencedores absolutos fueron Carmen Lozano López y Abdelaziz Fatihi, en una jornada en la que también se premiaron las distintas categorías tanto masculinas como femeninas.

Además, esta edición incluyó un momento especial con el reconocimiento al atleta olímpico coruñés Andrés Díaz. El homenaje puso en valor su trayectoria internacional en una cita que ya se consolida como una de las más destacadas del calendario deportivo del área metropolitana.