El Club Natación Coruña repite triunfo en el Trofeo Concello de Oleiros (A Coruña)

El Club Natación Coruña volvió a subirse a lo más alto del podio en el Trofeo Concello de Oleiros de natación artística, consolidando su dominio en esta cita tras revalidar el título conseguido el pasado año.

La competición, disputada en las instalaciones de INEF en Bastiagueiro, reunió a distintos equipos en una jornada marcada por el alto nivel.

El conjunto herculino presentó siete coreografías entre pruebas de equipo y combinadas, logrando reconocimiento en todas ellas.

El resultado final fue de cuatro primeros puestos y tres segundos, un registro que confirma la solidez del grupo y la regularidad mostrada durante toda la competición.

Amplia presencia en el campeonato

Más allá de los metales, el club destacó también por su amplia presencia en el campeonato. Un total de 52 nadadoras defendieron los colores del equipo en diferentes categorías, dejando patente el crecimiento de la cantera y el trabajo continuado a lo largo de la temporada.

Con este nuevo éxito, el Club Natación Coruña ya enfoca su siguiente desafío: el Campeonato Gallego, que se celebrará en la piscina del Real Club Náutico de Vigo. El objetivo será mantener la línea ascendente y seguir consolidándose en el ámbito autonómico.