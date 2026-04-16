A Coruña abre las inscripciones para la XVII Baixada Popular de San Pedro de Visma del 10 de mayo

El Ayuntamiento de A Coruña ha abierto el plazo de inscripción para la XVII Baixada Popular de San Pedro de Visma, que se celebrará el próximo 10 de mayo y formará parte del circuito de carreras populares Coruña Corre. Las personas interesadas podrán apuntarse hasta el domingo 3 de mayo, tanto para esta prueba como para el conjunto del circuito.

Además, quienes ya estén inscritos en el circuito deberán confirmar su asistencia a través de la página web oficial, un requisito imprescindible para poder participar en esta tercera cita del calendario.

El recorrido tendrá una distancia de casi 6,5 kilómetros, con un punto de control en el kilómetro 3,6. A partir del quinto kilómetro, los participantes afrontarán el descenso por la carretera de Mazaído hasta llegar a la meta, situada en la recta principal de San Pedro de Visma.

Como es habitual, la salida estará ubicada en el cruce de las calles San Pedro de Visma y Aguillón, en las inmediaciones del centro cívico municipal. La categoría absoluta comenzará a las 10:00 horas, mientras que a partir de las 11:15 se darán las salidas progresivas de las categorías inferiores, desde sub-18 hasta los más pequeños.