El Liceo, tras superar al Barça hace unos meses.

El Liceo, tras superar al Barça hace unos meses. @HockeyClubLiceo.

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Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Los equipos coruñeses obtuvieron grandes resultados en un fin de semana cargado de eventos

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Fin de semana más que positivo para los equipos de A Coruña. El Dépor venció por dos goles a uno al Zaragoza y se afianza en los puestos de ascenso directo a Primera.

Entrega de trofeos.

El Liceo se proclamó campeón de la Copa del Rey de hockey al superar en la final al Calafell por un gol a cuatro.

Básquet Coruña también se reencontró con la victoria y superó a Tizona Burgos por 105-84.

El Dépor Abanca afronta este lunes su encuentro de liga ante el Granada a las 19:30 horas.

En Segunda Federación el Fabril afianza su liderato tras superar al Lealtad por tres goles a uno. A falta de seis jornadas, aventaja al Oviedo Vetusta en cuatro puntos.

El Bergantiños sacó un empate a cero en su visita al Salamanca y mantiene seis puntos sobre el descenso.

En Tercera Federación el Arteixo ganó por cero goles a uno al Somozas. El Silva empató en su visita al campo del Viveiro y el Montañeros perdió en casa por cero goles a uno ante el Arousa.

En polideportivo, Maristas venció a Gijón por 57 a 85.