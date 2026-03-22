Evacúan a un participante tras sufrir un infarto en la carrera 'Os 10.000 peregrinos' en Santiago

Un hombre fue evacuado este domingo tras sufrir un infarto al llegar a la meta de la carrera 'Os 10.000 peregrinos' en la Praza do Obradoiro, en Santiago de Compostela.

El afectado fue trasladado consciente al Hospital Clínico en ambulancia, según confirmaron fuentes municipales.

La prueba, organizada por la Diputación de A Coruña, contó con dos modalidades, de 5 y 10 kilómetros, y reunió a corredores de todas las edades y niveles. La ciudad volvió a convertirse en escenario de una de las citas deportivas más destacadas de Galicia.

En la edición de este año, Abel Mechaal se proclamó vencedor absoluto en la categoría masculina, seguido de David de la Fuente y Abal Chaves.

Por su parte, la asturiana Isabel Barreiro logró la victoria en la categoría femenina con un tiempo de 33:33, estableciendo un nuevo récord de la prueba. Completaron el podio Dameku Paniagua y Debris Paniagua.

Más de 4.000 participantes consolidaron a 'Os 10.000 peregrinos' como una de las grandes citas del atletismo gallego, batiendo récord histórico de asistencia y reforzando su carácter popular e inclusivo.