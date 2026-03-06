La 10K Costa Ártabra celebrará su cuarta edición el 19 de abril entre Oleiros y A Coruña

Víctor Puyuelo e Karina Yevtushenko ganan la III Carreira Costa Ártabra entre Oleiros y A Coruña. Cedida.

La carrera popular 10K Costa Ártabra celebrará el próximo 19 de abril su cuarta edición, una cita deportiva y solidaria que volverá a unir los municipios de Oleiros y A Coruña a través de un recorrido de aproximadamente diez kilómetros por el litoral del área metropolitana.

La prueba, organizada por el Comité Ciudadano Antisida de A Coruña (CASCO), tiene un carácter benéfico y destina sus beneficios a programas de deporte inclusivo y mejora de la calidad de vida para colectivos vulnerables. La carrera forma parte además del calendario oficial de la Federación Galega de Atletismo.

El circuito contará con salida en Oleiros y meta en el paseo peatonal del Parrote, en A Coruña, recorriendo distintos puntos del área metropolitana.

La organización prevé un máximo de 2.000 dorsales, con inscripciones abiertas hasta el 15 de abril o hasta completar el cupo disponible.

Los participantes dispondrán de servicios como guardarropa, avituallamiento en carrera y asistencia médica, además de transporte en autobús hasta la salida y servicio gratuito de guardería para facilitar la participación de los corredores.

También se entregará una camiseta conmemorativa a quienes recojan su dorsal en los días previos a la prueba.