Miles de atletas se darán cita en Santiago en una nueva edición de 'Os 10.000 peregrinos'

Salida de 'Os 10.000 Peregrinos' en 2025 Diputación de A Coruña

La Diputación de A Coruña, en colaboración con el Concello de Santiago, celebrará el 22 de marzo la sexta edición de la Proba Deputación da Coruña "Os 10.000 Peregrinos", una de las citas ya consolidadas en el calendario del atletismo en ruta y convertirá, de nuevo, a la capital gallega en un referente del deporte popular y competitivo.

La competición, incluida como prueba internacional de Tipo II y bajo el control técnico de la Federación Galega de Atletismo, se desarrollará en un circuito urbano con salida en la rúa San Francisco y meta en la Praza do Obradoiro.

La jornada contará con una carrera de 10 kilómetros y otra de 5 kilómetros homologadas por la Real Federación Española de Atletismo, además de una prueba escolar de 2 kilómetros y de una carrera participativa e inclusiva Sen barreiras, abierta a personas de todas las edades y condiciones físicas.

El objetivo es impulsar la práctica deportiva, promover hábitos saludables y ofrecer una competición de gran relevancia en el ámbito provincial y autonómico.

Según datos actuales de inscripción, la respuesta por parte del público está siendo muy destacada, con 1.078 personas ya registradas en la prueba de 10K, 568 en la de 5K, 100 en la carrera escolar y 70 en la modalidad inclusiva.

La inscripción es gratuita y permanecerá abierta hasta el 15 de marzo, a través de la web de la prueba os 10000peregrinos.gal o en www.carreirasgalegas.com.

Premios económicos para los ganadores

En el plano deportivo, la prueba de 10 kilómetros repartirá premios económicos para la clasificación general absoluta masculina y femenina con 800 euros para los ganadores y cantidades decrecientes hasta el octavo puesto.

Además, habrá premios específicos para los mejores atletas gallegos y gallegas, que podrán alcanzarse hasta los 500 euros para el primer clasificado autonómico, siempre sin carácter acumulable.

La carrera también contempla un premio especial de 400 euros para quien consiga batir el récord de la prueba, actualmente en posesión de Mohamed El Ghasouany, con 34:03.

Aparte de los premios económicos, se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados absolutos de las pruebas 10K, 5K y 2K, así como a los mejores de cada categoría en el 10K.

La organización destaca el prestigio deportivo alcanzado por la carrera, que en sus ediciones anteriores contó con la participación de atletas de primer nivel nacional e internacional.

La pasada edición tomaron la salida figuras como Adrián Ben, Workneh Fikire, Yahya Aouina, Pol Oriach, Cristina Ruiz, Laura Santos o Uxía Pérez, que confirma la proyección y atractivo competitivo de la prueba.

El diputado de Deportes, Antonio Leira, destacó que "Os 10.000 Peregrinos es ya una de las grandes citas del atletismo popular gallego y un escaparate deportivo de primer nivel para la provincia".

Según señaló, "el hecho de contar con atletas de élite y al mismo tiempo con miles de participantes aficionados refleja perfectamente el espíritu de esta carrera: una prueba abierta para todos los públicos".

Leira incidió además en que "la participación creciente confirma el éxito de un modelo que combina promoción de la salud, dinamización social y proyección turística".

La entrega de los dorsales se realizará en la Praza do Obradoiro el sábado 21 de marzo y el domingo hasta media hora antes de cada salida, mientras que la ceremonia de premios tendrá lugar en la emblemática plaza compostelana a partir de las 13:10 horas.