A Coruña, a la espera de que la Xunta se pronuncie para que los surfistas puedan entrar al mar con alerta

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha explicado que la reunión mantenida ayer con surfistas para que puedan surfear en días de alerta fue un encuentro "cordial" que estuvo encabezado por la concejala de Seguridad Ciudadana.

Según detalló, los deportistas ya habían mantenido contactos previos con la Xunta de Galicia, que es la administración competente para decretar las alertas y establecer restricciones en el litoral.

Rey subrayó que el Ayuntamiento está a la espera de que la Xunta tome una decisión al respecto, concretando si se podrá practicar surf, en qué playas y si será necesario acotar determinadas zonas para permitir esta actividad con seguridad.

"Es la Xunta la que tiene que establecer las excepciones, si las hay", insistió.

En este sentido, la regidora recordó que el Consistorio actúa siempre conforme a lo que dictamina la administración autonómica.

"Nosotros acatamos lo que mande la administración autonómica, como hacemos siempre", afirmó, señalando que el cierre de playas responde a órdenes directas de la Xunta cuando se activan alertas.

Los surfistas exigen un nuevo protocolo

Decenas de surfistas de A Coruña y su área se concentraron el pasado 11 de febrero frente a la Fuente de los surfistas reclamando un nuevo protocolo para practicar su deporte en los días de alerta meteorológica.

"Estamos para sumar. Creemos que prevalece a liberdade individual e a Constitución para poder exercer o noso deporte de xeito libre e manifestamos a nosa preocupación para sumar neste proceso", explicaba minutos antes de la concentración Diego Martínez, de la escuela Brava Surf.

En representación de sus compañeros, el surfista mantiene que "loitamos polo noso dereito a utilizar a praia e facer o noso deporte. O surf é un deporte de risco, como se falamos da neve. Ten as súas peculiaridades e cremos que a prohibición non é o camiño. Toca sentarse".

Los surfistas piden la modificación de la normativa municipal de cierre de playas y también de los protocolos establecidos por la consellería de Presidencia, en la que se incluye la Secretaría Xeral para o Deporte.