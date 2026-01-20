Ferrol presenta por todo lo alto el Galicia-Asturias de la Copa de Regiones UEFA

El estadio de A Malata se convertirá el próximo miércoles 28 de enero en el epicentro del fútbol amateur con la celebración del partido entre las selecciones de Galicia y Asturias, correspondiente a la eliminatoria de la XIV Copa de Regiones UEFA.

El encuentro se disputará a las 18:00 horas y permitirá al ganador acceder a la fase final nacional, prevista para el 1 de marzo en Madrid.

La cita fue presentada este martes por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ferrol, Ricardo Aldrey, en un acto en el que también participaron el presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, el presidente del Racing de Ferrol y el seleccionador del combinado gallego, el ferrolano Manolo García.

La elección de Ferrol como sede refuerza el peso de la ciudad dentro del mapa deportivo nacional y consolida a A Malata como un recinto preparado para albergar competiciones de alto nivel.

El partido contará con entrada gratuita, si bien será necesario retirar previamente el pase. Las localidades podrán recogerse en los días previos en las oficinas de la Real Federación Galega de Fútbol en Ferrol, en las dependencias del Racing de Ferrol o directamente en las taquillas del estadio antes del inicio del encuentro.

Se espera una notable presencia de público, atraído por la relevancia deportiva del choque y por la oportunidad de apoyar a la selección gallega en una competición de ámbito estatal.