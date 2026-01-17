A Coruña será sede del Campeonato de España de Ruta en 2027

Salida de una edición anterior del Campeonato de España de Ruta @atletismoRFEA

A Coruña acogerá en 2027 el Campeonato de España de Ruta, según ha anunciado este sábado la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

La decisión fue tomada por la Junta de Gobierno de la federación, que eligió a la ciudad herculina como sede de las pruebas de 5 km y media maratón de ruta.

Todavía se desconoce la fecha exacta de celebración del campeonato, que será anunciada en los próximos meses por la RFEA.

No es la primera vez que A Coruña acoge competiciones deportivas de carácter nacional e internacional relacionadas con el atletismo. Además, el Concello organiza a lo largo del año un calendario de carreras populares, algunas con homologación oficial, que cuentan con un alto nivel de participación.