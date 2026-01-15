La vida del gallego Luis Fernández tras el fútbol profesional: "Lo que echo de menos es el vestuario"

Luis Fernández ha dado un paso natural en la carrera de cualquier deportista. Tras destacar en las categorías inferiores del Dépor, y lograr superar varias lesiones graves, su entrada en el primer equipo deportivista en la temporada 2013/14, la del ascenso de la mano de Fernando Vázquez tras las dificultades del verano que llegaron a poner en peligro la supervivencia del club en un marcado 31 de julio del 2013, no le sirvió para consolidarse en él.

Acumuló 28 partidos, 11 de inicio, con 1102 minutos y cinco goles. Con 20 años de edad, cumplía un sueño. En el primer once, incluso, se vio en la formación inicial cuando aquel Dépor con canteranos y fichajes de última hora superó a la UD Las Palmas.

El resto fue historia viva del deportivismo, que en 10 meses pasó de la lágrima por el miedo a la lágrima por regresar a la máxima categoría.

Lugo, Huesca, Alcorcón, UCAM Murcia, incluso un regreso al Deportivo Fabril y el Arenteiro fueron sus destinos nacionales antes de decidir colgar las botas, pero el burelense también probó fortuna fuera de España, con experiencias en el Lechia, Wisla Cracovia, Khor Fakkar y Asteras Tripoli.

"La decisión de dejar el fútbol la tomé cuando acabó la temporada en el Arenteiro, lo tenía muy claro", explica el atacante en conversación con Quincemil.

Su futuro se enfoca a los negocios y, en concreto, a una consultoría y asesoramiento que fundará para ayudar a los que un día fueron como él.

"Me encanta el fútbol y me encantan los negocios. Viví muchísimas experiencias durante toda mi carrera, muy buenas, muy malas, y tengo conocimiento de lo que es el fútbol, el juego. Puedo ayudar tanto tácticamente a mejorar a los jugadores y después aportar mi experiencia desde fuera sobre, bueno, con una visión neutral y sincera", confiesa.

"Lo que me gusta es poder asesorar, seguir el camino y crear un vínculo profesional, personal con los futbolistas que dada la industria es muy complicado, ese es mi mayor objetivo", afirma.

"El mejor recuerdo como profesional es el ascenso a Primera División con el Deportivo, eso es algo imborrable porque cumplí mi sueño pudiendo formar parte del club del que yo soy aficionado" Luis Fernández, exfutbolista

"Un proyecto que es muy humano, en el que quiero que el futbolista que esté conmigo se sienta muy respaldado, muy respetado y que tenga la confianza suficiente como para apoyarse en mí y desde una visión neutral darle una opinión y ayudar en la toma de decisiones".

El ya exfutbolista, que se despidió con un emotivo vídeo de su carrera en los últimos días, espera poder "estar a la altura, porque voy a dedicarle mucho trabajo, mucha honradez, mucha honestidad y quiero hacer las cosas como a mí me gustaría que las hiciesen cuando yo fui futbolista y con los valores que me inculcaron mis padres, que adquirí durante mi carrera":

Sus mejores recuerdos, de la mano del Dépor

Es imposible borrar un recuerdo tan especial como aquel ascenso tan inesperado del curso 2013/14. "El mejor recuerdo como profesional es el ascenso a Primera División con el Deportivo, eso es algo imborrable porque cumplí mi sueño pudiendo formar parte del club del que yo soy aficionado, poder aportar mi granito de arena para subir a Primera División y la verdad es que para mí eso es imborrable".

Otro gran momento que recuerda "es mi primer gol en Riazor al Real Madrid-Castilla, que me fue de gran ayuda y una liberación tremenda".

Cuando se pierde la pasión

Al final, el proceso de una carrera deportiva genera mucho desgaste. Luis acabó perdiendo esa pasión y no echa tan de menos el ir a entrenar, aunque sí el contacto con sus compañeros.

"Lo que echo de menos es el vestuario, el estar con los compañeros, pero la verdad es que el ir a entrenar, el día a día, no, porque perdí la pasión por ir a entrenar".

Ahora le tocará ayudar a que otros no encuentren varios de los sinsabores que le acompañaron en su trayectoria.