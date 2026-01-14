Más de 1.000 corredores participarán en Ferrol en la XLII Carreira Popular de San Xiao 2026

Más de 1.000 personas participarán este domingo 18 de enero en la XLII Carreira Popular de San Xiao 2026, organizada por el Ayuntamiento de Ferrol con el control técnico de la Delegación en Ferrol de la Federación Gallega de Atletismo. Así lo anunció esta mañana el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, durante la presentación oficial de la prueba.

El edil destacó la excelente acogida en cuanto a participación, subrayando que las 800 inscripciones disponibles para la prueba absoluta ya se encuentran cubiertas desde hace varios días, lo que consolida a esta carrera como una de las citas deportivas más multitudinarias del calendario local.

La prueba absoluta contará con un recorrido de 10 kilómetros, con salida a las 11:00 horas y llegada en las proximidades del pabellón de Esteiro.

En esta edición, el trazado habitual sufrirá modificaciones, de modo que el retorno se realizará por las calles Mac Mahón, Espoz y Mina, Fernando VI, Ánimas y San Ramón, donde estará ubicada la línea de meta.

Uno de los grandes atractivos volverá a ser la incursión en el Arsenal Militar de Ferrol, al que los corredores accederán por la puerta de Enfermería y del que saldrán por la puerta de la Cortina.

La retirada de chips y dorsales podrá realizarse el viernes 16, de 16:30 a 20:30 horas, y el sábado 17 en el pabellón polideportivo de A Malata, en horario de 09:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30 horas. El domingo 18 también estarán disponibles en el pabellón de Esteiro, desde las 08:00 hasta las 10:30 horas.

La organización premiará a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de cada una de las categorías absolutas y de menores, a excepción de la categoría peques. La entrega de trofeos se celebrará al finalizar la carrera.

Para facilitar la participación, el Ayuntamiento habilitará servicio de guardarropa y duchas en el pabellón de Esteiro, garantizando así la comodidad de todos los corredores.