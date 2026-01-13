El gobierno de Culleredo (A Coruña) responde al PP y defiende la gestión de las ayudas al deporte

El Ayuntamiento de Culleredo, en A Coruña, ha salido al paso de las críticas del Partido Popular para desmentir lo que califica como "falsedades constantes" en relación con las subvenciones deportivas y las inversiones en instalaciones municipales.

El gobierno local asegura que el procedimiento se resolvió con la mayor celeridad posible y cumpliendo estrictamente la legalidad, y acusa al PP de tratar de bloquear y retrasar actuaciones demandadas por los clubes mientras mantiene un discurso público contrario.

En cuanto a las ayudas económicas, el Ayuntamiento explica que el expediente se abrió el 17 de octubre, con la aprobación de las bases el día 27 y su publicación en el BOP el 3 de noviembre. El plazo de solicitudes permaneció abierto hasta el 25 de noviembre y se registraron 22 peticiones.

La Comisión de Evaluación se nombró el 1 de diciembre y celebró su reunión el día 4, requiriendo subsanaciones a tres entidades. El 16 de diciembre ya estaba formulada la propuesta provisional, abriéndose el plazo legal de alegaciones hasta el 9 de enero, en el que solo se recibió una, que fue estudiada y desestimada.

El informe definitivo se emitió el 12 de enero, con un total de 200.000 euros concedidos, siendo el Balonmán Culleredo el beneficiario del importe máximo, 40.000 euros, en la línea de promoción del deporte estatal.

Desde el gobierno municipal subrayan que cada trámite se realizó en tiempo y forma, y lamentan que el PP "se haya instalado en la falacia como única forma de hacer política", anteponiendo, a su juicio, la obsesión electoralista al rigor institucional.

El Ayuntamiento también responde a las críticas sobre las infraestructuras deportivas y denuncia el "doble juego" del PP, que en público exige inversiones mientras, según el ejecutivo local, promueve alegaciones para paralizarlas en los órganos colegiados.

El expediente de crédito para financiar las obras fue aprobado definitivamente el 30 de diciembre, tras la tramitación de una alegación inducida por los populares que pedía la anulación de las inversiones, lo que retrasó la luz verde a los proyectos.

El gobierno local afirma que incluso un concejal del PP animó a presentar más alegaciones para bloquear el plan de mejoras. Recuerda, además, que las actuaciones aprobadas hace dos semanas deben seguir procedimientos administrativos estrictos, y que algunas obras, aunque ya cuentan con proyecto y fueron calificadas como urgentes, no se ejecutarán hasta finalizar la temporada para no interferir en la actividad de los clubes.

Frente a las exigencias del PP, el Ayuntamiento considera que sus afirmaciones solo pueden deberse a una "mentira deliberada" o a un "desconocimiento absoluto" del funcionamiento de la administración municipal. En cualquier caso, reitera que seguirá apoyando al deporte local, con nuevas convocatorias de subvenciones y más planes de obras, pese a cualquier intento de presión, boicot o bloqueo.