The Cutarc Team, el club de A Coruña que lleva el tiro con arco a lo más alto: "Queremos ser accesibles"

The Cutarc Team es hoy uno de los nombres propios del tiro con arco en Galicia, pero su origen está lejos de los grandes focos y de las cifras actuales.

El club nació en 2013, impulsado por un grupo de arqueros procedentes de distintas entidades que compartían una misma inquietud: crear en A Coruña un espacio donde el tiro con arco fuese accesible para todo el mundo, sin importar la edad, el nivel o la experiencia previa, y donde el buen ambiente fuese tan importante como el rendimiento deportivo.

Desde aquel primer impulso, The Cutarc Team ha crecido de forma constante, siempre fiel a esa idea inicial. El club se ha consolidado como uno de los más grandes de Galicia, con más de 60 socios activos, varios monitores autonómicos y nacionales y una escuela por la que pasan cada año decenas de personas, muchas de ellas dando sus primeros pasos en este deporte.

A ese crecimiento se suma una lista de espera que no deja de aumentar, reflejo del interés creciente por el tiro con arco en la ciudad.

"Nacimos con el objetivo de ser diferentes y de hacer que fuese accesible para todo el mundo. No miramos la edad, el nivel o la experiencia", explica con orgullo Javier López, secretario del club y uno de los imprescindibles en su funcionamiento diario.

Un crecimiento con grandes resultados

La evolución de The Cutarc Team también se ha traducido en resultados. A nivel deportivo, el club participa de forma habitual en competiciones autonómicas y nacionales, acumulando múltiples podios y varios títulos de campeón gallego en diferentes modalidades, como arco recurvo, tradicional y compuesto. Un éxito que no ha alterado la esencia del proyecto, que sigue apostando por el compañerismo y el disfrute compartido de la práctica deportiva.

"Somos como una familia, ese espíritu debe permanecer", resume Javier en conversación con Quincemil.

Actividad de The Cutarc Team en el Frontón de la Torre. Cedida.

Ese espíritu propio es, de hecho, una de las señas de identidad más reconocibles del club. La mascota del Cutarc Team es una cabra ficticia, símbolo de su carácter desenfadado; fueron pioneros en repartir gominolas en grandes cantidades en las competiciones y mantienen la tradición de cerrar cada tirada con su ya famoso grito de "¡Cutarc!", que en muchas ocasiones acaba siendo coreado por arqueros de otros clubes. Una costumbre que explica más de una foto oficial con sonrisas y bocas abiertas.

Las dificultades en el camino

El camino no ha estado exento de dificultades. La escasez de instalaciones específicas en A Coruña ha obligado al club a adaptarse y a buscar soluciones imaginativas. Actualmente, The Cutarc Team entrena en el Frontón Corto de la Ciudad Deportiva de la Torre durante la temporada de sala y en el campo de fútbol de Zapateira en la de aire libre. En total, unas 10 horas semanales de entrenamiento, repartidas entre miércoles, sábados y domingos.

El club mantiene conversaciones con el Ayuntamiento para estudiar nuevas opciones que permitan ampliar horarios y espacios, un paso clave para seguir creciendo tanto en número de socios como en nivel competitivo.

Preparación de material para tirar. Cedida.

La vertiente formativa sigue siendo uno de los pilares del proyecto. Cualquier persona interesada en iniciarse en el tiro con arco puede hacerlo a través de la escuela del club, que tiene un coste de 10 euros al mes, con todo el material incluido, y se desarrolla los sábados de 18:00 a 20:00 horas en la Ciudad Deportiva de la Torre, rebautizada en pandemia como Arsenio Iglesias. Un coste sensiblemente inferior al de muchas modalidades deportivas de la ciudad.

Una propuesta pensada no solo para competir, sino también para socializar, reducir el estrés diario y mejorar capacidades como la concentración y el autocontrol.

En marcha un torneo referente en su modalidad

Como broche a esta trayectoria, The Cutarc Team celebrará el próximo 24 de enero en el pabellón de Novo Mesoiro su VII Torneo de Eliminatorias y VII Trofeo Fernando Bardanca. Una competición que se ha convertido en una de las más importantes del calendario autonómico, con récord de participación en la pasada edición, cerca de 130 arqueros inscritos y presencia de deportistas llegados incluso de fuera de Galicia.

El torneo concluirá además con la entrega del Trofeo Fernando Bardanca, un homenaje cargado de emoción a uno de los socios fundadores del club, cuyo esfuerzo y actitud ayudaron a construir los cimientos de lo que hoy es el The Cutarc Team.