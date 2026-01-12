A Coruña abre el plazo de inscripciones presenciales para el medio maratón C21 del 1 de marzo

La ciudad de A Coruña abre desde este lunes, 12 de enero, el plazo de inscripción presencial para el medio maratón C21, que se celebrará el domingo 1 de marzo.

Las personas interesadas podrán formalizar su participación tanto a través de la web de Carreiras Galegas como en la sección de Deportes, situada en la quinta planta de El Corte Inglés de la calle Ramón y Cajal.

A día de hoy, ya se han inscrito más de 1.600 personas en el medio maratón y más de 600 en la prueba de 5K, quedando menos de 900 dorsales disponibles para la C21.

Esta edición traerá una importante novedad, ya que por primera vez la prueba de 21 kilómetros finalizará a las puertas del Palacio Municipal, un atractivo añadido a un recorrido ya completamente definido.

La salida tendrá lugar en la avenida de Montoto, continuando por la avenida de la Mariña, Cantón Grande y Cantón Pequeño, praza de Mina, Sánchez Bregua, praza de Ourense, Linares Rivas, Primo de Rivera, praza da Palloza y la avenida del Ejército, en la zona de la Casa del Mar, para seguir por Ramón y Cajal, Pérez Ardá y Salvador de Madariaga, donde se realizará el primer cambio de sentido.

Desde ese punto, las y los corredores regresarán por el mismo itinerario hasta Ramón y Cajal, enlazando con Alcalde Marchesi, la rotonda de la Gaiteira, Posse y el lateral de la avenida del Ejército, accediendo a la zona portuaria por la carretera del Puerto Petrolero de Oza.

El trazado continuará hasta la rotonda de San Diego y la carretera del Muelle Este, con un tramo de ida y vuelta que incluirá también los muelles de la Palloza y Linares Rivas, antes de atravesar la rotonda interior del puerto y regresar al centro urbano.

Ya en la segunda mitad de la carrera, el recorrido avanzará por Linares Rivas, praza de Ourense, Sánchez Bregua y praza de Mina, en dirección a Juana de Vega y San Andrés. Desde ahí, seguirá por la calle Alta y Pedro Barrié de la Maza, pasando por la rotonda de las Catalinas, la avenida de Buenos Aires y Manuel Murguía, hasta la rotonda de las Esclavas, donde se efectuará el giro de retorno.

Tras alcanzar nuevamente la zona del Matadero, la prueba discurrirá por el paseo marítimo Francisco Vázquez hasta la rotonda del Aquarium, regresando por Pedro Barrié de la Maza, calle Sol, San Andrés y rúa Nova, para atravesar el Cantón Grande, la avenida de la Mariña y Porta Real. La meta estará situada en la plaza de María Pita.

En cuanto a la prueba de 5K, la salida será también desde la avenida de Montoto y compartirá trazado con el medio maratón hasta el cruce con Juana de Vega. A partir de ahí, las personas participantes se desviarán por San Andrés, rúa Alta y Pedro Barrié de la Maza, rodeando la rotonda de las Catalinas y regresando por Sol, San Andrés, rúa Nova, Cantón Grande y avenida de la Mariña, hasta la meta en María Pita.

El recorrido definitivo se concretó tras las últimas reuniones con la Autoridad Portuaria y teniendo en cuenta los avances en las obras de los Cantones, un enclave clave por ser una zona llana y necesaria para la homologación oficial de la prueba por parte de la Real Federación Española de Atletismo.

El trazado, con una distancia exacta de 21.097,5 metros, ya cuenta con la homologación oficial de la RFEA.