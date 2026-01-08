A Coruña, sede del hockey sala este fin de semana: "Una ciudad comprometida con el deporte femenino"

La Selección Española Absoluta Femenina de Hockey Sala participa estos días en A Coruña en la Redsticks Galicia Indoor Hockey Camp, una cita internacional que sirve como preparación para el Campeonato de Europa de selecciones, que se disputará en Praga del 15 a 18 de enero.

Esta es la primera vez que la selección española femenina de hockey sala visita A Coruña, en una estancia que se desarrolla entre el 6 y el 11 de enero y que combina entrenamientos, sesiones de gimnasio, partidos de preparación contra clubes locales y actividades de contacto con el deporte base.

La alcaldesa, Inés Rey, recibió al equipo nacional y puso en valor durante el acto que la ciudad "forme parte de un proceso de preparación al más alto nivel, conectando la élite deportiva con la vida deportiva de A Coruña y con sus clubes". "Ver de cerca como trabaja y compite un equipo como este es una oportunidad muy importante para quien está empezando", añadió la regidora.

Rey también destacó el papel de la ciudad como sede de eventos deportivos de primer nivel: "A Coruña sigue avanzando como una ciudad comprometida con el deporte femenino y con la creación de referentes que amplían horizontes y expectativas para muchas chicas que vienen detrás".

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que esta concentración "refleja el buen momento que vive el hockey sala en la ciudad y en Galicia, con una base sólida de clubes, cantera e instalaciones que permiten acoger citas de este nivel".

El presidente de la Federación Gallega de Hockey y vicepresidente de la Federación Española, Roberto Baratta, participó en el acto en María Pita junto con el cuerpo técnico y las jugadoras de la selección, que al finalizar hicieron entrega a la alcaldesa de una camiseta y de una placa conmemorativa de la visita.

Recepción de la Selección Española Absoluta Femenina de Hockey Sala en A Coruña. Enrique Romanos Tardío

La presencia de la selección española coincide con la celebración en A Coruña del Campeonato Gallego Sénior de Hockey Sala masculino y femenino, que reúne a los mejores equipos de la comunidad y se celebra en instalaciones como el Polideportivo Universitario de Elviña, el Municipal de Novo Mesoiro y el Municipal de O Ventorrillo.

En el marco de la Redsticks Galicia Indoor Hockey Camp, el Polideportivo Universitario de la UDC en Elviña acoge un entrenamiento de puertas abiertas, un clinic para los más pequeños y partidos de la selección española femenina frente a clubes de la ciudad, reforzando así la promoción del hockey sala y el contacto directo entre la élite deportiva y el deporte base.