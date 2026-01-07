O Parrulo Ferrol denuncia una supuesta agresión del presidente del Jaén a un empleado del club

O Parrulo Ferrol ha denunciado la presunta agresión sufrida por un trabajador del club por parte del presidente de Jaén durante el descanso del partido disputado este martes. La agresión, señala el club de Ferrol en un comunicado, ya ha sido denunciada ante la Policía Nacional y será puesta en conocimiento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que se adopten las medidas oportunas.

"Desde nuestra entidad condenamos con absoluta rotundidad cualquier acto de violencia. Creemos, defendemos y trabajamos cada día por un fútbol sala vivido desde el respeto, con un ambiente festivo cada vez que la pelota rueda en A Malata, y con una afición que anima sin descanso y entiende este deporte como un espacio de disfrute, convivencia y valores", añade el comunicado.

Así, el club lamenta lo ocurrido al terminar el encuentro, cuando se produjo un malentendido en la pista que generó momentos de tensión. El personal del club, asegura, intervino para "evitar que la situación fuese a más y preservar la normalidad y la seguridad, en un episodio que, afortunadamente, no tuvo mayores consecuencias".

Lo ocurrido, añade el comunicado, "en ningún caso representa la esencia ni los valores del fútbol sala que defendemos".

O Parrulo Ferrol reivindica la importancia del fútbol sala en la ciudad, donde la cantera trabaja con cientos de niños y niñas. "Aquí el fútbol sala es una escuela de respeto, deportividad y convivencia, dentro y fuera de la pista. Y es desde ahí, desde donde nace todo, desde donde queremos seguir practicándolo y defendiéndolo", concluye el comunicado.