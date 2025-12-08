Willem Greve recibe el Gran Premio Casas Novas de manos de Flora Pérez en Arteixo (A Coruña)

Tarde de emociones a flor de piel en Casas Novas. Tras el Gran Premio Prosegur Security, con Javier González Fraga como campeón, le tocaba el turno a la prueba más esperada del fin de semana, el Gran Premio Casas Novas Longines FEI Copa del Mundo de Saltos.

Ante la atenta mirada de un público que llenó por completo las gradas de la pista indoor del recinto coruñés, 40 binomios salieron a pista en un recorrido con alturas de 1,60m que pondría a prueba su destreza, velocidad y sangre fría.

Tras una primera ronda de muchísimo nivel, fueron solamente 7 los binomios clasificados a un des-empate que prometía ser disputado hasta el último salto y que no decepcionó.

Con un tiempo de 43.76s y un recorrido impecable montando a Pretty Woman van´t Paradijs N.O.P, Willem Greve se hizo con un primer puesto que ninguno de sus rivales consiguió arrebatarle. El jinete de Haaksbergen consiguió hacer valer su habilidad y experiencia y se llevó el Gran Premio en A Coruña. Una gran victoria tras su reciente triunfo en Stuttgart el pasado mes de noviembre, que certifica su gran estado de forma esta temporada.

Greve recibió un reloj Longines de manos de Elena Orozco, Brand Manager de Longines Spain y el Trofeo del Gran Premio por parte de Flora Pérez en representación de Casas Novas.

El neerlandés reconoció estar muy contento con la actuación de Pretty Woman en este concurso, destacando su habilidad y su fuerza. También se declaró muy orgulloso de competir en un recinto como Casas Novas y poder ganar un Gran Premio en A Coruña.

La segunda posición de la prueba fue para Oda Charlotte Lyngvaer y Carabella vd Neyen Z, tras un desempate de grandísimo nivel que paró el crono en 44.70s.

Simon Delestre consiguió la tercera plaza tras un gran desempeño tanto en la prueba inicial como en el desempate. El francés completó el recorrido en 45.15s con Golden Boy DK.

El mejor jinete español de la prueba fue Armando Trapote quien, después de llevar a cabo una primera ronda prácticamente perfecta, realizó un desempate emocionante que levantó al público de la silla en varias ocasiones. Armando montó con destreza a Tornado VS haciendo un tiempo de campeón, solamente un derribo le separó de la victoria delante de su público.

El Centro Hípico Casas Novas cierra así una nueva edición de su Concurso Internacional de Saltos de Invierno, en el año de su 25 aniversario. Un fin de semana repleto de emociones, en el que cientos de personas pudieron disfrutar de los mejores jinetes y amazonas del mundo, una amplia oferta gastronómica a cargo de reconocidos restaurantes locales y unas instalaciones cuidadas al detalle para la celebración de eventos de esta categoría