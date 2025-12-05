Casas Novas ultima los detalles para el comienzo de una nueva edición

El CSI5*W ultima los detalles en el Centro Hípico Casas Novas para arrancar este viernes una nueva edición del concurso de saltos en el que es, además, el 25 aniversario del centro. La prueba forma parte un año más del Longines FEI Jumping World Cup.

Este jueves, los caballos inscritos pasaron la inspección veterinaria correspondiente. El espectáculo arranca hoy a las 14:00 horas con dos pruebas en categoría 1 estrella, el Trofeo Veolia y el Trofeo NH Collection, con alturas de 1,30m y 1,40m respectivamente.

El inicio del CSI5*W será a las 18:15 horas con el Trofeo Checkpoint y seguirá a las 21:15 horas con el Trofeo Caixabank. A lo largo del fin de semana se disputarán 5 pruebas de la categoría 5 estrellas, y 6 pruebas de la categoría 1 estrella, destacando el Gran Premio Casas Novas Longines FEI Copa del Mundo del domingo.

Para el público, el espectáculo deportivo se complementa con una oferta gastronómica a cargo de Miga, Peculiar, Taberna Hokuto, Sodexo y Adriana Cabot. WACO pondrá el café.

El CSI A Coruña 2025 podrá seguirse en directo a través de la plataforma ClipMyHorse.TV y en la web oficial: www.csicasasnovas.com.