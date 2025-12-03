La primera Copa Deputación de Baile Deportivo llegará a Riazor, en A Coruña, el 13 de diciembre

El Palacio de los Deportes de Riazor será escenario el próximo 13 de diciembre de la primera Copa Deputación de A Coruña de Baile Deportivo, una cita oficial que se celebrará bajo el reglamento de la Federación Española de Baile Deportivo y que reunirá a deportistas federados de todas las categorías, desde juvenil hasta sénior, en modalidades de latinos, single y danza coreográfica.

La inscripción continúa abierta hasta este viernes 5 de diciembre y ya figuran participantes de distintos puntos de España y de Portugal, entre ellos parejas y grupos que han sido campeones del mundo.

La competición contará con un panel de siete jueces que evaluará las coreografías mediante el sistema skating en las pruebas de parejas y single, y con el sistema AJS adaptado para la danza coreográfica.

La Copa será, además, puntuable para el ranking nacional, aplicando una escala de valoración de entre 3 y 8 puntos con intervalos de 0,25. Las inscripciones, completamente gratuitas, se realizan a través de la plataforma Pasos Baile Galicia, y la música deberá remitirse antes del cierre del plazo.

La organizadora del evento y gerente de la Escuela de Danza UPA Un Paso Adelante de Narón, Sandra García, agradeció el impulso de la Diputación en una iniciativa que, asegura, busca "dar visibilidad a un deporte menos conocido, pero muy practicado".

Destacó también la importancia de que participar sea gratuito, un incentivo que puede atraer a nuevos públicos y facilitar que más personas descubran esta disciplina.

La organización espera reunir entre 250 y 300 deportistas, la mayoría de Galicia pero también de otras comunidades y de Portugal.

Entre ellos habrá competidores de alto nivel, incluidos campeones mundiales, en una jornada que aspira a acercar el baile deportivo a la ciudadanía y a fomentar su práctica en toda la provincia.